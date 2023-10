El Real Murcia busca seguir su progresión en Mérida

El Real Murcia se enfrentará este sábado a las seis de la tarde a la Asociación Deportiva Mérida en partido de la novena jornada liguera en el grupo 2 de la Primera RFEF que se disputará en el Estadio Romano José Fouto y en el que los de Gustavo Munúa tratarán de dar continuidad al triunfo logrado el pasado domingo por 1-0 ante un Algeciras Club de Fútbol que es cuarto.



Los granas llegan a esta fecha del campeonato ocupando el undécimo puesto en la clasificación con 11 puntos pero están a sólo tres, es decir a tiro de victoria, del quinto, que es el que cierra las posiciones que dan derecho a disputar la promoción de ascenso a LaLiga Hypermotion.



El cuadro murcianista, tras ganar sólo uno de sus cinco primeros partidos, reaccionó y lleva dos triunfos en las tres últimas jornadas -también se impuso por 0-1 al Atlético Baleares y cayó por 3-1 en el feudo de la Unión Deportiva Ibiza- para alejarse de la zona de descenso y acercarse al objetivo que persigue y que no es otro que el de la lucha por dar el salto hacia arriba.



Enfrente en esta ocasión tendrá a un rival que ocupa puesto de descenso al ser el decimosexto clasificado con siete puntos y que viene de perder por 2-1 en el feudo del Córdoba Club de Fútbol.



Para este compromiso se mantienen las bajas por sendas lesiones del portero Gianni Cassaro, los centrocampistas Pablo Larrea, Ángel Montoro y los delanteros Sergio Navarro e Iker Guarrotxena y la del sancionado Tomás Pina, también mediocampista, mientras que es dudosa la participación del defensa argentino Marco Mauro.



Con estas ausencias y dadas las buenas sensaciones mostradas frente al Algeciras lo normal es que Munúa repita el once que presentó entonces y que estuvo formado por Manu García en la portería; José Ruiz, Víctor Rofino, Alberto González y Álex Zalaya en la defensa; Imanol Alonso, Isi Gómez, Pedro León Sánchez y Dani Vega en el centro del campo; y Álex Rubio y Rodri Ríos en la delantera.



El entrenador uruguayo, antes de viajar a tierras extremeñas, admitió que lo hecho durante la última semana supuso "una fue una inyección anímica tanto por los resultados como por el juego" y destacó "la solidez" exhibida.



"En tres de los cuatro últimos encuentros mantuvimos la portería a cero", recordó al tiempo que puso en valor "el crecimiento" del equipo, que tiene que aprovechar la inercia en la que está para "competir mejor en una categoría muy pareja".



Con respecto al Mérida destacó que es "un rival que viene de una situación incómoda, pero la clasificación no refleja lo que es" y aventuró un encuentro complicado. "Sabemos que las cosas no van a ser fáciles y tendremos que ser humildes y trabajar mucho".



Munúa también aludió al hecho de que su equipo sólo haya marcado nueve goles en ocho jornadas, para una media de 1,1 por partido, cuando el Club Deportivo Castellón y el Ibiza, primero y segundo, llevan 23 y 20. "Lo más importante en ese sentido es generar situaciones de gol, algo que antes no hacíamos de una manera tan fluida como en los últimos partidos. Estamos en el proceso de seguir mejorando para culminar las ocasiones que tengamos", indicó el de Montevideo.