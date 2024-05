El Real Murcia afrontará su undécima temporada fuera de la LFP

El Real Murcia afrontará su undécima temporada consecutiva fuera de la Liga de Fútbol Profesional que engloba las dos primeras divisiones nacionales tras ver pasar la última década con un solo ascenso, el de 2022 a una primera federativa en la que acometerá su tercera participación seguida tras confirmarse que no disputará la promoción, "una gran decepción", como reconoce el entrenador grana, Pablo Alfaro.

Descenso administrativo en 2014

Hay que remontarse a 2013 para ver al Murcia en segunda división, de la que descendió en 2014, por asuntos no deportivos, al término de esa temporada, en la que el equipo que dirigía Julio Velázquez disputó la eliminatoria por el ascenso ante el Córdoba, tras siete en segunda B, una en segunda Federación y dos en primera Federación, con la 2007-2008 en el recuerdo de su paso por primera división.

Alfaro admite que el desenlace de la pelea por entrar en la promoción, que se dio con 17.714 espectadores en las gradas del estadio Enrique Roca, es "cruel" y que la buena segunda vuelta no bastó para remontar la desventaja que tenía.

"Nos quedamos sin el objetivo en la penúltima jornada y a mí solo me sale darle las gracias a la afición, a nuestra gente, que de nuevo nos llevó en volandas y esa gran decepción nos la llevamos todos. Luego quiero agradecerle el esfuerzo a mis futbolistas, al cuerpo técnico y a todos los que me rodearon. La liga todavía no ha terminado, nuestro gran objetivo sí, pero vamos a dignificar este escudo como hemos hecho hasta hoy", declaró el zaragozano desde el tope del sexto puesto en el que como máximo quedará el equipo