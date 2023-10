Radovic: "Debemos tener los pies en el suelo"

Nemanja Radovic igualó a Xavi Sánchez Bernat como segundo jugador del UCAM Murcia con más partidos disputados en la liga Endesa de baloncesto y ya solo tiene por delante en esa clasificación histórica a Sadiel Rojas, quien abandonó la plantilla este verano, pero el ala pívot montenegrino no ocultó este martes sus pretensiones: "Me encantaría seguir batiendo récords en este club".



El de Berane, de 30 años -cumplirá 31 el 11 de noviembre de 1991- y que llegó a la capital del Segura en 2014 procedente de KK Mega Vizura serbio, afronta su octava temporada en el club universitario en dos etapas.



Tras cuatro campañas en la casa, se marchó en 2017 al Monbús Obradoiro gallego, en el que militó durante un año y luego al Basket Zaragoza, en el que estuvo dos.



Regresó a Murcia en el verano de 2020 y siguió acumulando partidos hasta alcanzar los 221 en la competición liguera, los mismos a los que llegó el ilerdense Xavi Sánchez, en su caso en siete temporadas entre 1994 y 2010.



Por delante el montenegrino ya sólo tiene en esa clasificación histórica a su amigo Sadiel Rojas. El dominicano, ahora en el Club Bameso de su país, se fue con 292 partidos disputados con la elástica universitaria durante nueve campañas en la Liga Endesa ininterrumpidamente de 2014 a 2023.



Radovic, quien además es el jugador con más canastas de dos puntos anotadas por delante de Ralph McPherson y segundo máximo anotador por detrás de ese jugador estadounidense, que fue alero del Júver Murcia en la ACB entre 1990 y 1993.



Radovic, quien suma otros 97 partidos ligueros en la máxima categoría del baloncesto español con el Obradoiro -33- y el Zaragoza -64-, reconoció que llegar a estas cifras es "un orgullo" después de "tanto tiempo" en Murcia.



"Será difícil quitarle a Sadi el tope de partidos que tiene con el UCAM CB pero me encantaría seguir batiendo récords en este club", añadió.



Radovic es partícipe del buen inicio de campeonato del equipo entrenado por Sito Alonso, que ganó los tres partidos que disputó siendo el mejor de los 26 comienzos de curso para el club en la ACB.



"La gente está muy ilusionada y nos paran por la calle para decirnos que estamos haciéndolo muy bien pero llevo muchos años en la Liga Endesa, casi 10, y tenemos que bajarnos al suelo y tranquilizarnos, como estamos en el vestuario, pues lo más importante es el próximo partido y el pasado no existe", manifestó el internacional con la selección de Montenegro.