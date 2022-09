El peor Real Murcia, víctima de sus errores ante el Barça At.

El Real Murcia cae en el Johan Cruyff ante el filial del FC Barcelona por 2-0 en un partido en el que los de Mario Simón han ofrecido la peor imagen de la temporada, con esta derrota se acaba la racha de victorias lejos del Enrique Roca. Los granas no han tenido en ningún momento opciones en un partido que, prácticamente, se acabó a los 46 segundos de juego cuando Roberto Fernández sorprendía a un desafortunado Miguel Serna haciendo el 1-0 y tirando por tierra todo el trabajo que se había realizado durante la semana. Tocaba remar contra corriente aunque nada salió bien y en todo momento estuvo más cerca el segundo gol local que la posibilidad del empate. El portero local, que debutaba, apenas tuvo trabajo y el poco que pudo tener se debió a sus propios errores, ni un solo disparo visitante en los primeros 45 minutos para llegar a un entre acto en el que mejor era el resultado, ya que por justicia el filial azulgrana hizo méritos para sentenciar. De esta forma los granas llegaban vivos al descanso.

A la vuelta de vestuarios nada cambió ya que el panorama era el mismo, el Real Murcia era incapaz de reaccionar y la sensación era que, más pronto que tarde llegaría la puntilla. Todo quedó visto para sentencia cuando un error de Miguel Serna provocó que los de Rafa Márquez hicieran el segundo para sentenciar. A todo esto Mario Simón, que miraba el partido desde su banquillo, no reaccionaba para introducir cambios en su equipo, cuando lo hizo ya era demasiado tarde. La entrada de Ale Galindo, Carrasco, Santi Jara, Loren Burón o Arnau Ortiz, no provocó ninguna reacción y así se llegó hasta el final con un querer y no poder de los granas ante un rival que tenía totalmente controlado el partido y era consciente de su superioridad e incluso pudo haber ampliado su distancia.

Así llega la primera derrota de la temporada de un Real Murcia que ha estado muy lejos de lo que se había visto en las cuatro primeras fechas y que a lo largo de la semana tiene mucho trabajo por delante para prepara el partido frente al SD Logróñés el próximo sábado en el Enrique Roca en el día en que se cierra la campaña de abonados. Lo mejor de la tarde lo puso la afición desplazada hasta Barcelona que volvió a dar una nueva lección.