Pedro León: "Tenemos que elevar el nivel para aspirar a objetivos mayores"

El capitán del Real Murcia, Pedro León, compareció ante los medios de comunicación en Pinatar Arena en la previa del partido de este domingo 3 de diciembre ante el Recreativo de Huelva en el estadio Nuevo Colombino.

El jugador muleño comenzó hablando sobre sus sensaciones a nivel personal tras volver de una lesión: “quitando el resultado que no fue cómo esperábamos, mis sensaciones fueron buenas; me lesioné en el partido de Linares, he estado 3 semanas fuera y ahora estoy de vuelta para ayudar desde dentro al equipo”.

Preguntado acerca de cómo es el nuevo Real Murcia con Alfaro: “Las sensaciones antes no eran buenas y ahora estamos en proceso de cambiarlas; el nuevo Murcia tiene que elevar el nivel para estar donde queríamos estar a principio de temporada y a tiempo estamos”

"El nivel del plantel no es acorde con nuestro lugar en la clasificación"

El equipo ha sumado 2 de 9 puntos en los 3 primeros partidos de Alfaro: “El nuevo míster no tiene culpa de nada, apenas lleva 12 entrenamientos y no se le pueden pedir peras al olmo; él no es un mago, es un entrenador y creo que el equipo está entrenando bien, aún quedan dos tercios de temporada y hay que elevar el nivel”.

Preguntado acerca del nivel actual de la plantilla y las expectativas: “está claro que está plantilla está hecha para estar arriba y tenemos que elevar el nivel desde el 1 al 25, empezando por Pedro León porque estamos en mitad de tabla y hay que subir el nivel”.

El Real Murcia está en mitad de la tabla y Pedro León también habló sobre ello: “estamos en la mitad de la tabla porque ese es el nivel que hemos mostrado; está claro que el resto de equipos están por arriba porque lo merecen, pero nosotros tenemos una gran plantilla y si trabajamos bien seguro que estamos arriba”.

Preguntado acerca de si se marcan algún objetivo a corto plazo para los partidos que quedan de 2023: “No, ya hablamos mucho en pretemporada de ascenso a Segunda División; al fútbol hay que respetarlo y a día de hoy hay cinco equipos que están en playoff y nuestro objetivo tiene que ser elevar el nivel de la plantilla para poder compararnos con ellos y no queda otra”.

El Recreativo de Huelva es el rival de este fin de semana y Pedro León también habló sobre su última visita como jugador: “hace muchos años que no juego allí, la última vez creo que fue con el Valladolid en Primera y no he vuelto a ir; fui con el Real Murcia la primera vez siendo mucho más joven y ahora nuestro objetivo tiene que ser reencontrarnos con nuestro nivel y volver a sentirnos competitivos de verdad”.