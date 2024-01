Pedro León: "Necesitamos jugadores que estén al cien por cien"

Pedro León, capitán del Real Murcia, estalló este jueves y al mismo tiempo ejerció de capitán del equipo: "No es una situación con la que contábamos al principio de temporada; se hizo un proyecto para estar arriba y la cosa ha cambiado. Estamos más cerca del descenso que del 'playoff' y todo se magnifica cuando las cosas van así", aseguró el muleño.

El muleño ha sido muy contundente a la hora de señalar que no quiero en mi equipo a jugadores que tengan la cabeza cien por cien en el Real Murcia y que se quieran quedar. El que esté aquí debe estar al cien por cien”.

El muleño también ha sido contundente al señalar que "esta temporada está siendo la más difícil de mi carrera".

Sobre el vestuario reseña que "la culpa la tenemos los vienticinco jugadores junto a los dos entrenadores. Queda una segunda vuelta y el domingo tenemos un partido muy importante. Debemos ser conscientes de que en dos semanas podemos vernos más abajo que en mitad de la tabla". Añadió también que “La realidad de donde estamos ahora es que estamos más cerca del descenso. Recuerdo que hicimos un plantel para buscar el ascenso y estamos en una situación muy complicada”.

El capitán no ha hablado en ningún momento de situaciones individuales, señalando que “las cosas en el vestuario se quedan ahí”.

Sobre la situación de Pablo Alfaro resalta que “son cosas que tiene que valorar el club, los culpables son 25 jugadores y dos entrenadores. No hay nada que diga quién es responsable. Queda una vuelta y tenemos que sacar esto adelante”.

Por lo que respecta al juego, señala que “la situación de no cumplir los objetivos nos está pasando factura. Tenemos que saber manejarnos y trabajar en la segunda vuelta mentalizándonos que tenemos que mejorar. Ahora solo tenemos que pensar en el partido del domingo ante un equipo que marca el descenso”.

El capitán del Real Murcia, Pedro León, ha comparecido en la jornada de este jueves, para analizar la situación por la que está atravesando la entidad. El muleño ha sido muy contundente a la hora de señalar que no quiero en mi equipo a jugadores que tengan la cabeza cien por cien en el Real Murcia y que se quieran quedar. El que esté aquí debe estar al cien por cien”.

El muleño también ha sido contundente al señalar que "esta temporada está siendo la más difícil de mi carrera". Sobre sentir el escudo indica que: “soy de Murcia y murcianista, yo no quiero que la gente sea del Real Murcia ni sienta el escudo porque no es real; yo he estado en Eibar, Valladolid, Levante y no he sentido el escudo, pero sí que he estado al cien por cien con mi cabeza ahí y eso es lo que quiero para el Real Murcia para sacar la situación hacia delante”.

Sobre el vestuario reseña que "la culpa la tenemos los vienticinco jugadores junto a los dos entrenadores. Queda una segunda vuelta y el domingo tenemos un partido muy importante. Debemos ser conscientes de que en dos semanas podemos vernos más abajo que en mitad de la tabla". Añadió también que “La realidad de donde estamos ahora es que estamos más cerca del descenso. Recuerdo que hicimos un plantel para buscar el ascenso y estamos en una situación muy complicada”.

El capitán no ha hablado en ningún momento de situaciones individuales, señalando que “las cosas en el vestuario se quedan ahí”.

Sobre la situación de Pablo Alfaro resalta que “son cosas que tiene que valorar el club, los culpables son 25 jugadores y dos entrenadores. No hay nada que diga quién es responsable. Queda una vuelta y tenemos que sacar esto adelante”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por lo que respecta al juego, señala que “la situación de no cumplir los objetivos nos está pasando factura. Tenemos que saber manejarnos y trabajar en la segunda vuelta mentalizándonos que tenemos que mejorar. Ahora solo tenemos que pensar en el partido del domingo ante un equipo que marca el descenso”

En cuanto a la situación de Rodri Ríos, como capitán, resalta que “hablé con él y con el club y les dije mi punto de vista, son situaciones individuales que no voy a entrar a valorar, ambas partes saben cuál es mi opinión”.

Pedro León indica que “no he podido hablar con Felipe Moreno. Bastante tiene con lo que está haciendo por el Real Murcia”.

En cuanto a su situación personal, acaba diciendo que “no me merezco dejar el fútbol así”.