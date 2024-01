El Palacio de los Deportes, 'fortín' de UCAM Murcia CB

UCAM Murcia CB es un equipo fuerte en casa y los números así lo atestiguan -cinco victorias en cinco partidos de la Liga de Campeones FIBA disputados en el Palacio y siete triunfos en nueve encuentros de la Liga Endesa con el apoyo de su público- pero es una tendencia que a nivel europeo se consolida año tras año y la prueba de ello es que el conjunto murciano, en sus cinco campañas internacionales, ganó 27 de los 36 encuentros que disputó, con 20 victorias en los 21 últimos.

El conjunto grana es hoy muy respetado en el viejo continente, a lo que contribuyen sus buenos resultados, especialmente cuando juega en su pista del Palacio de los Deportes, donde fue capaz de revertir una tendencia inicial.

Después de sus dos primeras temporadas internacionales, con bagaje negativo como local mejoró mucho y la prueba de ello es que sólo el Unicaja de Málaga, con un 74-96 en el partido de ida de los cuartos de final de la pasada campaña, se impuso en Murcia desde el curso 2018/2019.

El UCAM CB debutó en Europa en el ejercicio 2016/2017 disputando la Eurocup y en aquella campaña ganó tres de los siete partidos de la competición que afrontó en casa.

En la 2017/2018, ya en la Liga de Campeones FIBA, torneo en el que afronta su cuarta participación y la quinta europea, el cuadro universitario siguió con números negativos al vencer solo cuatro de los nueve choques que jugó con su afición detrás. Pese a ello, los de Murcia acabaron logrando la medalla de bronce en la Final a Cuatro disputada en Atenas tras vencer en la lucha por el tercer puesto al MHP Riesen Ludwigsburg alemán por 85-74 en la capital griega.

A partir de ahí, el UCAM CB se convirtió en un bloque casi imbatible como local en lo que respecta a su andadura internacional.

En la Basketball Champions League (BCL) 2018/2019 firmó un 8-0 en casa hasta que le eliminó en octavos de final el Telenet Giants Antwerp belga a doble partido y a pesar de imponerse por un insuficiente 78-77 en la capital del Segura en la vuelta.

En la edición del pasado curso, los de Sito Alonso consiguieron un 7-1 en casa y la única derrota, frente al Unicaja, le costó la eliminación en los cuartos de final.

En esta campaña el UCAM CB lleva cinco victorias en cinco partidos locales pues se impuso por 72-47 al KK Igokea M:Tel bosnio, por 115-89 al Tofas Bursa turco y por 87-75 al Bertram Derthona Basket italiano en la primera fase y, ya en el top 16, por 78-61 al Hapoel Holon israelí y este martes por 90-81 al Promitheas Patras griego.

Este resultado permite a los universitarios liderar el grupo L del top 16 de la BCL y su entrenador se mostró satisfecho y "muy orgulloso" por el rendimiento de los suyos en un encuentro que llegaron a ir ganando por 22 puntos (74-52) hasta que la relajación final hizo que el rival maquillara el resultado.

"Estoy muy orgulloso del equipo. Hicimos un gran partido ante un grandísimo rival cuya presión tan constante durante tantos momentos te exige un esfuerzo brutal", dijo Sito, quien no vio tanta relajación como se apreció desde fuera. "No creo que nos hayamos relajado, sino que hicimos un esfuerzo para intentar parar su ataque y en los últimos minutos no lo pudimos conseguir", expuso.

Sobreponerse a las ausencias

El técnico madrileño se refirió en particular al buen encuentro realizado por el pívot montenegrino Marko Todorovic, autor de 20 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias para 32 de valoración en 23 minutos y 57 segundos en pista.

"Nos conocemos muy bien, sabemos el nivel que puede dar y a medida que se vaya encontrando bien físicamente ofrecerá una serie de cosas no muy habituales en un pívot", destacó Sito, quien también tuvo palabras para el otro 5 del equipo, el senegalés Moussa Diagne. "Ambos se están compaginando muy bien y eso es muy importante para nosotros", declaró.

Igualmente, habló del base estadounidense Troy Caupain, muchas veces criticado, pero que va mejorando sus prestaciones y aportó 10 puntos y 6 asistencias para 15 de valoración en 25 minutos y 8 segundos: "Es espectacular ver las canastas que mete y cómo está dirigiendo en muchos momentos al equipo".

El preparador universitario, ante las bajas por sendas lesiones del base Lude Hakanson y el pívot Simon Birgander, aseguró que "se notan en las rotaciones, pero hago que no me importe porque no tiene solución y es mejor tirar hacia adelante que excusarse a pesar de que en algunos momentos les echemos de menos".

Por su parte, Todorovic, admitió que disputó su "mejor partido" desde que llegó a Murcia hace un par de meses para sustituir a Birgander.

"Me estoy sintiendo bien y estoy contento. Jugamos un buen encuentro ante un rival muy fuerte y al que controlamos, excepto en el último cuarto, en el que nos relajamos un poco", manifestó el de Podgorica.