Pablo Alfaro seguirá en el banquillo grana

El Real Murcia sigue sin dar la talla. El conjunto grana cierra una triste primera vuelta con un pobre empate frente al Melilla en el Álvarez Claro. El partido deja demasiadas incógnitas en cuanto al futuro deportivo de una entidad que camina a la deriva y que, una semana más, está más cerca de los puestos de descenso que de pelear por llegar a Segunda División.

Vestuario roto

El vestuario está cada vez más roto y con jugadores que, no contentos con su situación, están buscando una salida; Guarrotxena y Sergio Santos no viajaron a tierras norteafricanas, mientras que Arturo Molina o Dani Vega no jugaron ni un solo minuto. En el partido que cerraba la primera vuelta de la competición no debutó el recientemente fichado Enol Coto. Además, el técnico, Pablo Alfaro, está cada vez más cuestionado y son muchas las voces que se levantan para buscarle un relevo. A pesar de las dudas que parece despertar, estará en el banquillo en el partido del próximo domingo, a las 12'00, en el Enrique Roca Murcia frente al Atlético Baleares.

La situación del vestuario grana no es la mejor. Jugadores como Guarrotxena, que ha pedido salir y ya se quedó fuera de la convocatoria en el partido de este fin de semana; Sergio Santos, al que se le busca una cesión, ya que tiene contrato hasta junio de 2025. Otro que también quiere salir es Rodri Ríos, titular en Melilla, que cuenta con una oferta para volver a Ceuta.

RUEDA DE PRENSA | ??? ?????????? ????????????: ?Ha sido un partido con poca continuidad, muchas faltas y duelos?.#MelillaRealMurciapic.twitter.com/8FSMmGvRfN — Real Murcia CF, SAD (@realmurciacfsad) January 14, 2024









La pasada semana, en la presentación de Enol Coto, el director deportivo, Javier Recio, también muy cuestionado, aseguró que Ríos y Guarrotxena no saldrían del plantel.

A la conclusión del partido del domingo manifestó sentirse con confianza para dar la vuelta a la situación, aunque es consciente de que los resultados no le avalan. Tomó decisiones extrañas durante el encuentro como la de sustituir, en el descanso, a Rodri Ríos, aunque en la rueda de prensa posterior resaltó que ninguno de los cambios había sido por falta de actitud.