Pablo Alfaro: "Nuestra mente está solo en el Córdoba"

El técnico del Real Murcia, Pablo Alfaro, compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa a la jornada 21, en la que el partido que enfrentará a los granas con el Córdoba este sábado en el Nuevo Arcángel.

Alfaro ha comenzado la comparecencia hablando sobre como se ha vivido la semana con la victoria: “Se vive con otro talante. Las victorias siempre ayudan, pero hay que seguir con la prudencia que hay que tener. Además, sigue siendo semana de mercado y hay que saber sobrellevarla”.

Luego, respondió sobre la situación del mercado a pocos días de que termine: “Hay que estar muy atentos. Siempre tenemos interrogantes en la ruta de entrenamiento, por lo que hay un poco de incertidumbre. Hace que sobre todo te quieras interesar en el trabajo del partido. También, nosotros no podemos estar pendiente de jugadores que están más pendientes de irse que de quedarse. Tiene que haber jugadores que estén por la labor de aportar en el campo”.

A continuación habló sobre la incorporación de Loren: “Le he visto con mucha ilusión por volver. Nos puede aportar esa alegría y chispa arriba. Por las referencias internas que me han hablado de él, sé que es un buen jugador y va a aportar mucho en el vestuario”. El míster añadió que “si no hay ningún problema, Loren va convocando para el partido de mañana”.

Jugadores comprometidos

Después, comentó cómo ha mejorado el vestuario: “Sin haberlo terminado, vamos en el buen camino, y creo que lo estamos consiguiendo. Cuando uno es consciente de la calidad humana que debe haber en el grupo, eso es fundamental sobre todo en estas categorías”.

Acto seguido, dijo las altas y bajas que hay para el partido: “Carrillo viene entrenando toda la semana, está a disposición del equipo, al igual que Gianni, y lo normal es que viajen los dos”.

Para finalizar la comparecencia, dio su visión sobre el encuentro de esta jornada: “Jugamos ante uno de los mejores equipos de la categoría, que les gusta presionar alto, tener balón y jugar con gente por fuera. Esperamos un partido con un escenario muy bonito.