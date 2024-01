Pablo Alfaro: "Necesitamos el compromiso de todo el vestuario"

Pablo Alfaro compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa a la jornada 20, en la que el Real Murcia se enfrentará al Atlético Baleares este domingo 21 de enero a las 12 horas en el estadio Enrique Roca de Murcia, en un duelo vital para comenzar la remontada del equipo o entrar en una situación muy complicada en la tabla clasificatoria.



El técnico maño comenzó hablando sobre las palabras de Pedro León: “como responsable técnico corroboro todo lo que dijo por qué creo que dio en las teclas que hay que dar, Pedro es un jugador con mucha experiencia en esto y bastante educado, fue hablando de la situación que estamos viviendo”.

Preguntado acerca de lo sucedido en el descanso del partido de Melilla: “El episodio que salió en un medio de comunicación en el vestuario de Melilla es rotundamente falso, sabéis que yo no he venido a Murcia a mentirle a nadie”. Alfaro aclaró que lo ocurrido fue lo siguiente: “lo que sucedió fue que tenemos la desgracia de la lesión de Imanol y en el descanso Manu sufre un proceso vagal y al no querer gastar una nueva ventana de cambios lo sustituimos en el descanso junto a Rodri, que fue una decisión táctica porque no nos estaba dando lo que nos tenía que dar”.

RUEDA DE PRENSA | ?? Las declaraciones de ?????????? ???????????? en la previa de la J20 vs @atleticbalears#RealMurciaAtBalearespic.twitter.com/l9uV1viOhe — Real Murcia CF, SAD (@realmurciacfsad) January 19, 2024









"Corroboro lo que dijo Pedro León"

A continuación respondió sobre cómo ha sido la semana de trabajo y cómo se afronta el partido ante el Baleares: “Por ser sincero y explicativo, creo que ahora mismo tengo dos objetivos, uno a corto plazo y otro a medio plazo. A corto, trabajar mucho, que lo hemos hecho durante esta semana, lo mejor que podamos, y todavía quedan los dos últimos entrenamientos. Todo para enfrentarnos a nuestro rival el domingo y que los 3 puntos se queden en casa. Todos sabemos la importancia que van teniendo los puntos, y más para nosotros".

Luego, aclaró cuál era su objetivo a medio plazo: "Como máximo responsable a nivel técnico, no voy ni a permitir ni a consentir que nadie falte el respeto a nadie. Entiendo muchas situaciones en el fútbol porque llevo más de 30 años en un vestuario, pero hay algunas por las que no paso. Sé cuál es mi responsabilidad, y mi obligación es salvaguardar y proteger al número de futbolistas que están comprometidos con el club, que quieren entrenar y trabajar para que el Real Murcia vaya hacia delante, y dejar de lado los que no quieran hacer”.

Pablo Alfaro finalizó la comparecencia de prensa hablando sobre cómo está la enfermería: “Las bajas confirmadas son Carrillo y Gianni, luego valoraremos y tomaremos las decisiones oportunas para ver quién más se queda fuera de la convocatoria; lo que está claro es que necesitamos el compromiso máximo de los que estamos aquí y dentro y si tenemos que tirar de jugadores del Imperial lo haremos”.