Pablo Alfaro: "Estaría encantado de seguir aquí"

Pablo Alfaro atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa a la última jornada, en la que el Real Murcia visitará al filial del Atlético de Madrid “B”. El partido se disputará este sábado 25 de mayo a las 19 horas en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

El técnico maño comenzó hablando sobre lo diferente que ha sido esta semana al quedarse sin opciones de playoff el primer equipo: “es una semana distinta porque la semana pasada en el último instante nos quedamos sin opciones, sabemos que clasificatoriamente nos jugamos muy poquito, pero son 3 puntos más y queremos acabar la temporada de la mejor manera posible con una victoria”.

Preguntado acerca de los alicientes que puede tener este encuentro: “Siguen siendo 3 puntos y aquí se compite siempre por ganar; también hay jugadores que no han jugado tanto y que pueden tener minutos en este partido porque tienen contrato en vigor; en nuestra profesión siempre hay que buscar ilusión y alicientes para que el equipo siempre compita”.

“Aquí siempre se compite por ganar”

El Atleti B será el último rival de la temporada y Alfaro también habló sobre ellos: “es un equipo que también ha hecho una gran segunda vuelta; es un filial muy dinámico, pero no tan joven como otros filiales; también hay que tener en cuenta una particularidad, el primer equipo no se juega nada y pueden tirar del filial y el División de Honor se ha clasificado para la final y es posible que algunos chicos del filial en edad de juveniles vayan con ellos”.

Preguntado acerca del futuro y de su continuidad en el banquillo: “lo más importante es acabar bien la temporada mañana; pase lo que pase yo tengo que poner en valor el trabajo de mi vestuario porque este equipo ha hecho más puntos que el de la temporada pasada y también ha conseguido más victorias; también hemos sido uno de los mejores equipos de la segunda vuelta y hemos dejado la portería a cero en 21 ocasiones; he hablado de números y cifras, pero también hay que hablar de lo no tangible porque hemos generado mucha ilusión en el murcianismo a sabiendas de que nos he pegado al final y de que era muy difícil; todo esto no se puede perder porque creo que sería un error volver al punto de partida”.

Las bajas para este encuentro fue otra de las cuestiones a las que respondió el míster: “Isi y Dani Vega no estarán disponibles porque están entre algodones y no queremos forzarlos cuando el objetivo prioritario ya no se puede conseguir y no tendría mucho sentido alinearlos”.

Pablo Alfaro finalizó la comparecencia de prensa hablando su relación con Carlos Cuéllar, técnico del filial, y sobre cómo ve el playoff del equipo: “mi relación con él es muy buena, diálogo muy a menudo con él y por supuesto le deseo la mejor de las suertes; la Tercera RFEF es una categoría muy difícil y muy dura, el domingo estaremos aquí apoyándolos en el estadio”.