Nuevo traspiés de ElPozo Murcia Costa Cálida

ElPozo Murcia Costa Cálida FS suma un punto ante Peñíscola en el Palacio 4-4. La victoria se escapó a los locales a 19 segundos del final con la sexta falta tras el gol de Aicardo. Gadeia desde los 10 metros, Marcel de picadita y goles de Taffy y Niyazov fueron los goles de la escuadra murciana.

El conjunto murciano comenzó el encuentro con Edu bajo palos, Marlon, Gadeia, Marcel y Eric de inicio. En los primeros compases ElPozo tuvo las ocasiones con Marlon hasta de tacón, Gadeia, Ricardo con un 1×1 con el meta… pero fue Peñíscola el que supo rentabilizar su pegada. Una ocasión, un gol de Juanqui en el minuto 5 de partido.

Con el marcador en contra, los murcianos siguieron cosechando ocasiones con Taffy la más clara, pero el esférico se marchó fuera. Pasado el meridiano, Gadeia seguía buscando el empate. Disparo raro, por la escuadra… Pero Starna despejaba la ocasión. Y la de David Álvarez de chilena. Pero no había forma de materializar el ataque murciano. En los últimos segundos, ambas escuadras se llenaron de faltas viendo ElPozo la sexta. Tiró Paniagua pero un espectacular Edu paró el doble penalti. Y en la siguiente jugada era Peñíscola el que hacía la sexta falta. Tiró Gadeia y no falló. Qué bien vino el gol para empatar el encuentro y llegar al descanso con 1-1 en el marcador.





La segunda parte comenzó como la primera. ElPozo dominando el balón y volcado al ataque pero sin la ansiedad del inicio del partido. Así llegó el segundo. Golazo de Marcel que pone por delante a su equipo con un ‘sombrero’ que levantó a la grada. El tercero fue obra de Bruno Taffy en el minuto 28 de juego. Y aunque Plaza recortó distancias con el 3-2, ElPozo no se vino abajo y siguió buscando el cuarto. A seis minutos del final, Niyazov marcó el 4-2, su primer tanto con la escuadra murciana. Pese a estar ElPozo lanzado, Quintela volvía a meter en el partido a Peñíscola con el 4-3, con los visitantes de portero jugador. Sin embargo, se truncó el partido con el 5×4 y las faltas de ElPozo. Marlon vio la segunda amarilla y Aicardo materializó el empate 4-4 desde los diez metros.

Nuevo empate de los locales cuando tenía la victoria casi en el bolsillo.

