Migue Marín: "Llego a UCAM CF en mi mejor momento"

Migue Marín ha sido presentado como nuevo jugador del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol de cara a la temporada 2022/23. Como es habitual el lateral ha estado arropado por Juan Antonio Baños, vicepresidente del Club; y Miguel Linares, director deportivo. Además, en esta ocasión, JUKA Interiorismo ha sido el encargado de apadrinar la presentación del andaluz. En representación de la empresa murciana, que seguirá un año más en nuestro UCAM Business Club, estuvo Javier Tomas.

Miguel Linares ha declarado a los medios de comunicación que "Migue Marín es un jugador que ya lo conocemos de la temporada pasada en el Linares Deportiva. Nos va aportar esa experiencia tanto dentro como fuera del terreno de juego. Nos va a dar garantía, confianza y seguridad. Migue nos lo puso muy fácil y tenía ganas de apostar por este proyecto. Estamos muy contento de contar con él esta temporada"

Posteriormente, el nuevo jugador universitario ha afirmado que "me encuentro en uno de mis mejores momentos de mi carrera tanto en el ámbito deportivo como en lo personal. Para mí es un reto que me hace mucha ilusión, como ya sabe Miguel. Aquí en la Región me siento muy cómodo y me siento como en casa. Es un gran punto para iniciar esta nueva etapa".

"Confió muchísimo en Miguel Linares. Sus proyectos son humildes, pero muy ambiciosos. Es una de las claves por las que estoy aquí".

El UCAM Murcia afronta su cuarta semana de la pretemporada y anoche consiguió ganar el I Trofeo BeSoccer, en la tanda de penaltis, frente a El Palo. "Tengo muy buena sensación con esta plantilla. Somos todos nuevos, pero estamos en ese proceso de adaptarnos al sistema del míster y conocernos de cara al inicio de la temporada. Hay jugadores con mucha calidad que manejan muchísimos registros", explicó.

De cara a esta nueva campaña, Migue Marín ha subrayado que "tenemos todos los recursos para trabajar bien y crecer. Las cosas cuestan mucho. Tenemos mucha autoexigencia dentro, pero nada es fácil. La temporada es larga. Me parece un club de superior categoría y vamos a luchar para devolver al UCAM Murcia CF a Primera RFEF".