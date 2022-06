Laura Gil: "A estas alturas del año no tengo equipo"

En un ambiente distendido, alrededor de un aperitivo, la jugadora de baloncesto murciana Laura Gil y José Luis Abajo “Pirri”, medallista olímpico de Esgrima, han hecho un repaso por sus experiencias profesionales.

José Luis Abajo “Pirri”, que, además de medallista olímpico, es el actual presidente de la Federación Española de Esgrima, y desde 2016 imparte conferencias en las que trata de transmitir los valores del esgrima al mundo empresarial. Fue uno de los ponentes estrella en la segunda edición del Congreso Murcia Sport Business celebrado en 2019. La jornada de hoy ha comenzado con su ponencia «Cambio, recuperación, planificación y actitud para afrontar el futuro inmediato», en las que ha dado claves sobre la mejor forma de afrontar diferentes situaciones que le ha enseñado el deporte pero son aplicables al mundo empresarial y la vida personal.

Pirri ha destacado el autoconocimiento, motivación, obsesión por el aprendizaje y resultados, como pilares imprescindibles para conseguir un alto rendimiento y llegar a los objetivos marcados. Ha destacado además los puntos de apoyo necesarios para que un deportista llegue a la élite del deporte: “en mi caso fueron mi maestro de esgrima, que me acompañó siempre durante toda mi trayectoria, mi mujer, mi madre, hermanos y ninguno me ha fallado jamás”. A lo largo de su intervención, Pirri ha puesto en valor el compromiso del deportista, ya que “no basta con implicarse, es fundamental comprometerse. El compromiso es un contrato que firmas contigo mismo. Si estás comprometido es más fácil conseguir lo que te propones”.

Laura Gil, ex jugadora del Valencia Basket y la selección española, ostenta el récord de haber logrado nueve medallas en tan solo seis años, teniendo en cuenta campeonatos europeos y mundiales. Hace apenas dos semanas se anunciaba que no continuará en su actual equipo, mientras se recupera de su lesión en el tendón de Aquiles sufrida el pasado mes de febrero, “con 14 años me fui de casa por el baloncesto y estoy disfrutando de estar en Murcia mientras me recupero, todavía no tengo equipo, me quedan 4 o 5 meses, estoy centrada en la recuperación y espero volver a jugar y a disfrutar”.

En relación a la confianza que Laura tiene en el momento actual, teniendo en cuenta sus circunstancias, ha indicado que “me lesioné de un cruzado y a los seis meses estaba jugando un mundial. Ahora me planteo un verano de recuperación, confío en mi trabajo, y si otras veces he sido capaz de recuperarme ahora también”.

Por otro lado y en relación a sus pilares, no se olvida de la familia, concretamente de sus padres, “para mi ha sido un duro camino el hecho de llegar hasta aquí. También tienen un papel destacado mis entrenadores, porque han sido mis maestros”.

Es el tercer encuentro que se celebra en el marco de los Aperitivos Deportivos Sport Business World con Estrella de Levante, por los que ya han pasado deportistas de la talla del exfutbolista Juan Carlos Unzué, el extenista Nico Almagro y el atleta Mariano García.