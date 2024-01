Juanmi Carrión, tercera incorporación del Real Murcia

Juanmi Carrión, lateral izquierdo gaditano de 26 años, procedente del Centre d'Esports Sabadell, es nuevo jugador del Real Murcia, del grupo 2 de Primera Federación.

Nacido en Chiclana de la Frontera el 26 de agosto de 1997, ha disputado esta temporada 15 encuentros con el Sabadell y dado dos asistencias en el grupo 1 de esa misma categoría.

Se formó en las categorías inferiores del Sevilla y posteriormente pasó también por el Melilla, el Deportivo Fabril, el Atlético Sanluqueño y el Avilés.

Se trata de un lateral ofensivo y rápido que además tiene buen golpeo a balón parado, cualidades que espera mostrar en un equipo en el que competirá por la titularidad con Marc Baró.

Enormes ganas de ayudar y dar todo por esta camiseta, estos colores, escudo y afición. Estoy donde quería estar ???. ¡Cómo una sola alma! https://t.co/nB9wY7kxwJ — Juanmi Carrión (@Carri_3) January 26, 2024









Arturo no viaja a Córdoba

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En el capítulo de salidas parece que la siguiente será la del abaranero Arturo Molina, quien no ha viajado con el equipo a Córdoba. Cerca de irse está el jugador murciano. El técnico ha dicho este viernes que "ahora mismo apostaría por que no sigue en el club". "Sus expectativas eran de querer ser importante. De momento no se ha plasmado. Es un problema de competencia. Entrena muy bien. Si hay otros compañeros que dan pasos, los minutos son para los que aportan más. Voy a hablar con él para ver su predisposición", valoró un Alfaro.

Sobre la llegada de Loren, que ya estará disponible para mañana, señaló que "cumple los requisitos que estábamos buscando. Viene de competir, quiere estar aquí, conoce el club, la categoría...". Además de lo futbolístico, busca un vestuario sano: "Vamos por el buen camino. Era uno de los objetivos que teníamos en este mercado. Es muy importante. La importancia de la calidad humana para poder exigir para competir es fundamental".