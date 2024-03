El joven portugués Rocha conquista el ATP Challenger Costa Cálida Región de Murcia

Henrique Rocha se proclamó este domingo campeón de la quinta edición del ATP Challenger Costa Cálida Región de Murcia, torneo que se ha venido celebrando en las instalaciones del Real Murcia Club de Tenis 1919 con las gradas llenas y en cuya final se impuso al georgiano Nikolov Basilashvili con una sorprendente remontada (6-3, 6-7 (9) y 5-7) después de 2 horas y 44 minutos de encuentro.

Rocha, sin duda la revelación del campeonato, rubricó su gran semana en la capital del Segura, donde venció sucesivamente al español Oriol Batalla por 6-4 y 6-2, al francés Grégoire Barrère por 6-4 y 7-6 (3), al moldavo Radu Albot por un doble 6-2 y en semifinales a otro español, el jugador del RMCT 1919 Pablo Llamas, a quien superó en tres sets por 6-3, 4-6 y 6-2 antes de medirse a Basilashvili en la final.

El georgiano, de 32 años y que llegó a ser el número 16 del mundo en 2019 antes de sufrir un gran bajón en el ranking -este lunes aparecerá en el puesto 582-, tuvo en su mano llevarse el título en este campeonato en cuyo último partido ganó el primer set en 45 minutos y con un break en el octavo juego que le hizo mandar por 5-3 para luego consolidar esa ruptura con su saque.

En el segundo el de Tiflis comenzó con un nuevo quiebre que, unido a un saque que ganó con solidez, le hizo mandar por 2-0. El veterano jugador caucasiano mantuvo la ventaja (3-1) pero Rocha no dejó de creer y esperó su oportunidad, la cual aprovechó para igualar esta manga con su primer break en el partido (3-3) y luego para cobrar renta con el 3-4. El de Oporto estaba en el encuentro, que iba a tener un posterior desarrollo bastante inesperado. Basilashvili rompió el saque de Rocha para ponerse a servir con la posibilidad de ganar el título pero no concretó y eso hizo que el resultado pasar a ser de empate a 5.

Luego cada tenista sacó adelante su servicio, lo cual dio lugar a un tie break en el que se pensaría que la experiencia del georgiano podría ser determinante. Sin embargo, esa muerte súbita se la llevó Rocha por un rotundo 0-7 después de 1 hora y 5 minutos.

La final se resolvería en el tercer y último set y en él Basilashvili pareció poner la directa con un 3-0 que incluyó otra ruptura. Rocha, llamado a ser un jugador importante en un futuro no muy lejano -a sus 19 años se presentó en Murcia siendo el 220 del mundo-, fue capaz de neutralizar esa desventaja e incluso de ponerse por delante con cinco juegos seguidos (3-5). El encuentro no estaba terminado, ni mucho menos, y el georgiano lo empató a cinco.

