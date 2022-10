Jorge Romero: "El equipo está preparado para el domingo"

El técnico del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha comparecido esta mañana en la sala de prensa del BeSoccer La Condomina de cara al próximo encuentro liguero que se disputará este domingo, a las 17h, frente al CD Utrera en casa. Esta rueda de prensa ha estado patrocinada por Hijos de Enrique Rech, empresa que se une a nuestro UCAM Business Club.

Jorge Romero ha declarado que "el equipo va a llegar preparado para este partido. Lo ideal hubiera sido tener más tiempo, pero a veces en el fútbol a veces sabe lo que mejor te viene en cada momento y a veces lo ideal no es lo adecuado. Yo siempre intento adaptarme a las situaciones, el equipo está trabajando bien y siento que vamos a estar preparados para el domingo".

Tras sus primeros días como entrenador universitario, el andaluz ha explicado que "hemos intentado tratar todos los aspectos y situaciones con balón o sin balón. Tampoco queremos dar mucha información. El jugador tiene que tener la sensación de jugar y ese juego le lleve a ir respondiendo según lo que te vaya pidiendo el juego. Cuando el entrenador da mucha información, al final al futbolista lo pones a pensar y el juego a veces no te da ese tiempo a pensar. Desde esa mentalidad del juego pienso que el jugador es más efectivo".

"El fútbol es un juego muy abierto. Tenemos que ver tanto el aspecto deportivo como mental para afrontarlo con normalidad y hacerte más fuerte"

Sobre el rival de esta jornada, el técnico universitario ha explicado que "el Utrera cuenta con jugadores con experiencia, que dominan muchas fases del juego y que han jugado en categorías superiores. Además, es un equipo que trata de combinar y a la vez intenta ser vertical de cara a portería contraria. Yo cuando veo los partidos siento la igualdad. A un partido espero un choque complicado, en el que buscaremos imponernos porque espero encontrarme al mejor Utrera".

"No tengo claro el once para este partido. Me gusta esperarme hasta el último día para analizarlo todo. Tengo una idea, pero nada decidido. Habrá que esperar al último entrenamiento porque me gusta esperarme al final", finalizó.