Jorge García: "Tenemos que cambiar la dinámica fuera de casa"

El primer equipo del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ya prepara su próximo enfrentamiento liguero ante la Real Balompédica Linense a domicilio. De cara a este encuentro, el futbolista Jorge García ha atendido a los medios de comunicación en El Mayayo para analizar la actualidad del conjunto universitario tras la victoria (1-0) frente al filial del Cádiz CF en la última jornada de Liga.

A falta de tres días para este nuevo encuentro liguero, JorgeGarcía ha declarado que "el equipo está centrado en el partido de esta semana. Sumar de tres siempre es positivo y estamos centrados en sumar los tres puntos este domingo fuera de casa".

"El domingo era importante vencer en casa"

Con ese resultado, los universitarios rompieron una racha negativa de tres jornadas consecutivas sin ganar. "El empate ante el CD Manchego fue algo circunstancial. El equipo en casa está haciendo las cosas, pero a domicilio no estamos dando con la tecla. Este grupo está trabajando muy bien y eso nos acercará a conseguir esa victoria que tanto deseamos lejos de nuestra afición", explicó.

"Nuestro principal foco está en ganar fuera de casa. Ese es nuestro principal objetivo esta semana"

Este domingo, a partir de las 16:30h, el UCAM Murcia Club de Fútbol buscará su primera victoria a domicilio esta temporada sobre el césped del Municipal de La Línea. "El trabajo diario es muy bueno y todos estamos comprometidos. El equipo está fuerte en casa y solo nos falta ganar como visitantes. Solo nos queda eso. El equipo quiere estar arriba, pero, como he dicho antes, nuestro principal objetivo es empezar a sumar de tres a domicilio y cambiar esta dinámica", destacó.

En el aspecto personal, el 22 universitario ha valorado que "cada día me encuentro mejor en el equipo. La adaptación no ha sido tan rápida como me hubiera gustado, pero estoy en un buen momento y quiero ayudar al equipo en todos los aspectos".