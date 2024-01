Jordan Sakho no seguirá en UCAM Murcia CB

Jordan Sakho abandona el UCAM Murcia CB tras solicitar el propio pivot internacional congoleño su marcha del equipo ante la falta de continuidad. El jugador, que llegó hace un año y medio, luchaba en la pintura con Birgander y Diagné y posteriormente también con Todorovic tras la lesión del sueco. Su condición de jugador de formación unida a su labor de especialista defensivo, le valió la renovación el pasado verano. Sito Alonso, entrenador del cuadro universitario, adelantó en la previa del partido de este domingo frente al Real Madrid que "se van a producir movimientos y los vamos a ver muy pronto". Todo apunta a que la intención del ya exjugador universitario es firmar por Breogán de Lugo, equipo del que salió para venir a Murcia.

Jordan Sakho no continúa en el UCAM Murcia



Tras solicitar al club su deseo de salir, el jugador congoleño Jordan Sakho y el UCAM Murcia CB, han alcanzado un acuerdo para rescindir el contrato que les mantenía unidos.



Sito Alonso: "Tenemos que hacer cosas diferentes para superar al Real Madrid"

Sito Alonso, afirmó este viernes que la trayectoria del Real Madrid, su rival en el partido del domingo, "no es normal" y que deben ser "intensos, rápidos y agresivos" para tener opciones de sorprender al doble líder de la Liga Endesa y la Euroliga de baloncesto.

"Si en la última década ha mostrado siempre un nivel muy alto, lo que está haciendo en estos primeros cuatro meses de competición hay que reconocer que no es normal", dijo quien verá el domingo un pabellón lleno.

"En este momento estamos viendo a un equipo al que da gusto seguirlo porque es muy difícil ver que peligre su triunfo y eso cuando compagina la liga con la competición más difícil de todas, la Euroliga", expuso quien quiere ver a un UCAM "reconocible, como lo fue en todos los encuentros en casa, excepto el día del Unicaja".

Según el madrileño, tienen que hacer "cosas diferentes, más allá de tus capacidades normales, y eso pasa por vaciarse en todas las situaciones del juego".

"Estamos preparados para lo que sabemos que viene contra un equipo diferente al resto de los que nos enfrentamos habitualmente", agregó.

Sobre el sorteo de la Copa del Rey del lunes, concluyó: "Es algo que no tengo ni en la cabeza en este momento. Yo quería quedar entre los cuatro primeros y ahora que quedamos quintos, me da igual el que me toque. Lo importante es estar ahí con una determinación grande".