Izan Almansa disputará el All Star de la Liga de Desarrollo de la NBA

El joven jugador de baloncesto murciano Izan Almansa sigue postulándose para el próximo draft de la NBA y, después de haber disputado 12 encuentros en su Liga de Desarrollo, la NBA G League, ha sido convocado para disputar el Partido de las Estrellas de esa competición, el All Star.

Izan Almansa Pérez, pívot de 18 años cumplidos el 7 de junio y 2,08 metros de estatura, está progresando con su equipo, G League Ignite, con el que promedia 12,3 puntos y 8,6 rebotes en 27 minutos por encuentro en la docena de encuentros que lleva disputados esta temporada en su campeonato estatal.

El rendimiento del murciano, internacional con España en categorías inferiores y campeón de Europa sub-18 y mundial sub-19, además de subcampeón mundial sub-17, en los tres casos siendo el mejor jugador (MVP) de esos campeonatos, está siendo satisfactorio y su futuro es tan alentador que se prevé que la próxima campaña tenga la ocasión de debutar en la NBA, la mejor liga de baloncesto del mundo.

My recent tape viewing included a look at G League big Izan Almansa.



I project the consensus will be split on him. There are a lot of things he does really well on the offensive end around the basket. Still, room to grow before draft night. pic.twitter.com/XM9s1sZjCr