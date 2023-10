Howard Sant-Ross. "Para ganar al Real Madrid tenemos que hacerlo todo perfecto"

Howard Sant-Roos, jugador del UCAM Murcia Club Baloncesto, aseguró que tienen que "hacerlo todo perfecto" para llegar a la opción de ganar el domingo en la pista del Real Madrid, líder invicto de la Liga Endesa, y añadió que "no puede haber ningún momento de duda" en ese encuentro programado para las doce y media del mediodía en el WiZink Center.

El alero cubano, de 32 años y 2,01 metros de estatura, habló este miércoles de ese compromiso, que será el vigésimo noveno que los de Murcia disputen en la cancha blanca, la cual sigue prohibida para ellos -27 derrotas en la Liga y una más en la Copa del Rey-.

Ante el reto de asaltar por primera vez ese escenario los universitarios saben que tendrán que dar un nivel altísimo para lograr un propósito que tantas veces se le resistió.

El inicio de temporada, con tres victorias y la derrota del domingo por 77-68 en Bilbao, permite ser optimistas pero es que enfrente estará un Madrid que lleva un 4-0 y es el único de los 18 equipos de la competición que sigue invicto.

"Hay que seguir así. No quiero que mis compañeros piensen en el pasado y hay que mirar hacia delante", declaró para, con su habitual sentido del humor, añadir aludiendo al potencial del rival que tendrán enfrente que "no hay nada de lo que preocuparse".

"Para ganar al Madrid en su casa tenemos que hacerlo todo perfecto y no puede haber ningún momento de duda en un encuentro que servirá para saber a qué nivel estamos. Lo de la semana pasada no puede suceder más y tenemos que mirar al futuro sabiendo que enfrentarte a este tipo de equipos te lleva a querer mostrar lo mejor de uno mismo", agregó.

El de La Habana, quien llegó a Murcia este pasado verano procedente del Casademont Zaragoza, está siendo ya una pieza importante en el conjunto entrenado por Sito Alonso -8,3 puntos, 3 rebotes, 2,3 asistencias para 11 de valoración en 24 minutos por partido- y siendo clave con su defensa.

En todo caso, él apuntó que puede ofrecer un mejor rendimiento. "Todavía puedo aportar más ofensivamente. No digo que vaya a meter 30 puntos por partido porque no soy ese tipo de jugador pero puedo abrir el campo para otros compañeros, puedo hacer más y quiero hacer más para ayudar al equipo", afirmó al tiempo que no ocultó un deseo que tiene a título particular desde que llegó a la ACB la pasada campaña: "Siempre dije que disputar la Copa del Rey es un objetivo personal para mí".

"Pienso darlo todo en todos los partidos y gradualmente voy llegando a ello, pero quiero llegar ya", dijo poniéndose énfasis en sus palabras