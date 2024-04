Howard Sant-Ross, mejor defensor de la temporada

Tras la decepción que supuso la derrota del viernes ante Unicaja, la expedición al completo del UCAM ha vuelto al Stark Arena para participar en la ceremonia de entrega de premios de la temporada de la Champions League, en la que varios miembros del equipo murciano estaban en las quinielas para los galardones individuales, así como para los quintetos ideales.

Y, llegado el momento de escoger al mejor defensor de la temporada, Howard Sant-Roos fue el agraciado con un reconocimiento avalado por su liderazgo en la estadística de robos de balón por partido, 1,8, así como por la versatilidad de este ladrón de guante blanco capaz de defender tanto a jugadores más pequeños como más grandes que él. El jugador del UCAM, además, es el segundo jugador en el histórico de robos de balón totales, 111 que le sitúan solo siete por detrás de David Holston, aunque con mejor media por partido en su trayectoria en esta competición. Por su parte, el canadiense Dylan Ennis ha sido elegido como jugador del segundo quinteto de la competición.

Nada más recoger el trofeo acreditativo como mejor defensor, el cubano ha valorado como "super" que se valore "el esfuerzo que hacemos como equipo". Howard Sant-Ros ha añadido que "es una satisfacción increíble que se reconozca mi trabajo". Centrado en aquello para lo que está en Belgrado, Sant-Roos reconoce que "será duro jugar por el bronce, pero somos profesionales". El alero universitario quiso dedicar este premio "a todos los entrenadores que me acompañaron desde el principio, mi familia, mi mujer y mi niñito", sin querer dejarse a nadie porque, según él, "todo el mundo aporta". Ha concluido señalando que "tengo 33 años y realmente no tengo mucho tiempo que perder". Sant-Ross se ha mostrado convencido de que Siento que este equipo me puede dar una Copa, BCL o una ACB. Quiero lograrlo todo y creo que estamos en el camino correcto para lograrlo".

Repetir el bronce de Atenas 2018

El UCAM Murcia jugará este domingo a las cinco de la tarde frente al Peristeri girego por repetir el tercer puesto logrado en la Liga de Campeones de Europa de baloncesto de 2018.

El Peristeri que entrena una leyenda del baloncesto como Vassilis Spanoulis, está liderado en la pista por el base estadounidense con pasaporte de Liberia Joe Ragland, quien fue jugador del UCAM cuando llegó al baloncesto europeo.

Este nuevo choque será visto por unos 200 aficionados murcianos en Belgrado.