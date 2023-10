Gustavo Munúa confía en aprobar la asignatura de Nueva Condomina

Gustavo Munúa atendió a los medios de comunicación en la previa de la jornada 8 que enfrentará al Real Murcia contra el Algeciras este domingo 15 de octubre a las 12 horas en el estadio Enrique Roca de Murcia.

El técnico uruguayo comenzó hablando sobre las sensaciones del equipo tras los dos últimos partidos en las Islas Baleares: "El equipo está con buenas sensaciones, el último partido fue una lástima, el no poder traer puntos para Murcia porque el equipo hizo un gran esfuerzo y la expulsión cambió el partido".

Preguntado acerca de cómo le está pesando al equipo el no sumar muchas victorias pese a la leve mejoría: "en el año pueden aparecer momentos incómodos y si no lo supiéramos no estaríamos aquí; estamos con muchas ganas y confianza y estamos aquí para que el equipo siga dando pasos hacia delante".

El equipo ocupa la zona media baja de la tabla y Munúa también habló sobre si le preocupa esa situación: "está claro que nos gustaría estar más arriba y eso es indudable, pero bueno, la clasificación ahora no dice nada de cómo va a terminar el año; no me gusta hablar de otros equipos, pero todos van a tener altibajos".

El Algeciras CF es el rival de este fin de semana y el míster también habló sobre ellos: "El Algeciras va a ser un rival duro que corre mucho, que son intensos y dinámicos; sabemos que no hay partidos fáciles aquí, pero nosotros llegamos bien".

Gustavo Munúa finalizó la comparecencia de prensa mandando un mensaje a la afición: "es el momento en el que tienen que apoyar más que nunca, entiendo que estén desconformes porque nos faltan puntos, pero en estos momentos es donde cómo es una afición y sé que estarán porque es muy importante que los chicos estén arropados por su público”.