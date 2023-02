Felipe Moreno lanza un órdago a Ramos: "Si entro en el Real Murcia puedo poner hasta 10 millones de euros"

Felipe Moreno está dispuesto a aportar cinco millones de euros ya y otros cinco posteriormente para hacerse con el mando en el Real Murcia y desbancar al actual presidente, Agustín Ramos, tal y como dijo este jueves en rueda de prensa el empresario cordobés que estuvo a punto de entrar en el accionariado de la centenaria entidad hace varias semanas y espera hacerlo ahora.

El que fuera presidente y dueño del Club Deportivo Leganés, al que condujo y mantuvo en Primera División, vino a Murcia para explicar su proyecto a los accionistas y reconoció que está en condiciones de enjugar una deuda que gira en torno a los 33 millones de euros y que "en cinco años puede estar a cero", según afirmó.

En compañía de accionistas, entre ellos Francisco Tornel y Chema Almela, las dos personas que precedieron en el cargo de presidente a Ramos, Moreno expuso su plan, consistente en lo económico en aportar diez millones para dar liquidez y viabilidad al proyecto del club, cinco de inmediato y otros cinco en un futuro no muy lejano. Además, dejó claro que llegó a un acuerdo con el empresario mexicano Mauricio García de la Vega, a quien se le otorga judicialmente el máximo número de acciones en la entidad aunque está relegado desde hace tiempo y no es bien recibido en el club. De hecho, Moreno enseñó los comprobantes de pago de dos millones a De la Vega y de los cinco que irían a parar a las arcas del Murcia.

En la rueda de prensa hasta se apuntaron los conceptos a los que irían destinadas las cantidades: 662.000 euros para el pago de sueldos, 1,5 millones para Tesorería General y Seguridad Social, 825.000 para Hacienda y 650.000 para el concurso y otros pagos a acreedores.

Sobre la negociación con De la Vega comentó lo siguiente: "Cumplí mi pacto, que era comprar sus derechos por cuatro millones y ya no es un problema para el Murcia. Me queda un pago por ejecutar, el cual no puedo realizar porque aún no estoy en el club", indicó.

El andaluz habló de la negociación fallida con Ramos para entrar en la entidad a finales de 2022: "Fueron cinco meses de negociaciones para luego no firmar cuando el Murcia corría y sigue corriendo riesgo de ser liquidado".

Además, dejó claro que no va a dar marcha atrás con Ramos tras pasarlo "muy mal" y desveló que había llegado a un acuerdo con Enrique Roca, empresario que pone nombre al estadio y que ahora está alineado con el actual presidente: "Hablé con Enrique Roca en enero, pero hoy no lo elegiría como compañero de viaje".

Pensando en su entrada en el club dijo que en el consejo de administración habría "gente de aquí" y que apostaría por "el consenso". De hecho fue más allá y dijo que el presidente o la presidenta sería de Murcia, por lo que no sería él el que asumiera el cargo.

"Me postulo para liderar el Real Murcia y si los accionistas me eligen puedo llevar a cabo mis proyectos. Este club tiene tanto potencial en la Región y fuera de ella que, a poco que se hagan las cosas bien, todo esto saldría adelante y Murcia debe ser una potencia nacional", añadió.

Antes de la comparecencia de Moreno el Real Murcia difundió un comunicado en el que Agustín Ramos se dirigió a los aficionados, abonados y accionistas de la entidad ante este "intento de desestabilización" por parte de "personas destructivas que están alrededor del club".

Igualmente remarcó que los resultados deportivos le avalan tras haber aportado 500.000 euros a su llegada, 1,2 más posteriormente y otros 750.000 la semana pasada para "poner en valor el club y generar ilusión" reduciendo la deuda del club en tres millones y medio de euros.

Por otra parte, dejó claro que Moreno tiene "las puertas cerradas" en este momento para entrar en el accionariado del Murcia

"Es el momento de que los murcianos y los murcianistas valoren lo que hemos conseguido y respeten la institución y a sus 30.000 accionistas", manifestó Ramos.

Además, el consejo de administración convocó una junta general extraordinaria de accionistas para el 8 de marzo a las cinco de la tarde en el estadio Enrique Roca, en la que se aprobará un aumento de capital social mediante compensación de créditos relativos a prestamos suscritos por importe de 3,4 millones de euros.