ElPozo Murcia FS toma aire en el 'clásico' (4-1)

ElPozo Murcia Costa Cálida espabiló tras dos derrotas seguidas y se llevó la victoria con autoridad en el clásico del fútbol sala nacional con un 4-1 que se gestó con todos los goles en la segunda parte.



Con ese resultado, los murcianos adelantan a los torrejoneros en la clasificación pues ahora son quintos con 49 puntos sumados en 27 encuentros, dos más de los que tienen sus víctimas en este partido, que bajan al sexto lugar de la tabla.



Ambos conjuntos llegaban con rachas diferentes, pues ElPozo venía de perder sus dos últimos encuentros y el Inter había enlazado seis jornadas sin caer y tres triunfos consecutivos. La tendencia cambió en un duelo que se daba tras el 2-1 a favor de los madrileños en el choque de la primera vuelta disputado en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz.



Tras unos compases iniciales de juego muy pausado y sin peligro evidente en ninguna de las dos áreas ElPozo se hizo con las riendas y empezó a poner cerco a la portería defendida por Jesús Herrero, quien debió intervenir sobre todo ante Taynan y también frente a Bruno Taffy.



Donde no llegó el portero interista estuvo la madera y un tiro del mismo Taynan se estrelló en el palo derecho del marco visitante.



Alberto García y Gadeia, ambos rematando fuera, también lo buscaron mientras que Juanjo se vio exigido y respondió bien en un mano a mano con Borja en la mejor ocasión madrileña y prácticamente la única peligrosa en la primera parte.



El juego se reanudó y un tiro lejano de Alberto García sorprendió a Jesús Herrero para adelantar a los de Javi Rodríguez en el minuto 26. Este mismo jugador, acto seguido y aprovechando un pase de Gadeia, aumentó la renta grana.



El cuadro dirigido por José Lucas Mena "Pato" reaccionó y Eric Martel, también con un lanzamiento desde lejos, recortó distancias instantes después.



Fernan, en una transición a pase de Marcel, dio aire a los de casa cuando su rival llevaba la iniciativa y amenazaba con el empate.



Taynan perdonó el cuarto gol murciano a la contra pero no lo hizo Bruno Taffy, en otra incursión y a pase de un Taynan mejor asistiendo que definiendo.



Con Drahovsky como portero jugador el Inter estuvo cerca del 4-2 con un tiro del ala eslovaco al palo y luego Juanjo le negó el gol a Eric Martel, lo que hizo que el triunfo charcutero no corriera peligro.