ElPozo Murcia FS, sexta temporada sin títulos nacionales

ElPozo Murcia Costa Cálida, eliminado en los cuartos de final de la Liga en la Primera División de fútbol sala por cuarto año consecutivo, cerró "una mala temporada", tal y como la calificó su entrenador, Javi Rodríguez, y es la sexta sin un título nacional.

El conjunto charcutero, que cayó por 1-3 ante el Jaén Paraíso Interior después de haber perdido también en el Olivo Arena de la capital jienense, allí por 2-1, se queda fuera de la competición liguera a las primeras de cambio en las eliminatorias por el título y es la tendencia de las últimas campañas para un club que no gana el campeonato desde 2010, cuando conquistó su quinto entorchado. Antes fue campeón en 1998, 2006, 2007 y 2009.

ElPozo, que fue quinto en la fase regular con 52 puntos sumados en 30 jornadas -16 victorias, 4 empates y 10 empates, con 92 goles marcados y 70 encajados-, también quedó apeado a las primeras de cambio en la Copa del Rey al perder por penaltis por 4-2 (3-3 en el partido) ante el Sala 10 Zaragoza, de Segunda, mientras que en la Copa de España y en la Supercopa cayó en las semifinales, precisamente ante el Jaén en la Copa de Granada por 7-4 y contra el Barça en la Supercopa disputada en la localidad valenciana de Alzira por 7-2.

Hay que remontarse a 2017 para ver al conjunto charcutero celebrando un título nacional, la Copa del Rey que ganó ese año por 3-2 al Magna Gurpea navarro en Guadalajara. Antonio Fernando Aguilera "Fernan", capitán del equipo murciano, es el único superviviente en la plantilla de aquella final.El granadino, junto a Darío Gil y Alberto García disputó en la noche del viernes su último partido con la camiseta de ElPozo sin haber recibido ningún reconocimiento por parte de la entidad.

Desde ese trofeo conquistado ElPozo fue subcampeón de la Supercopa en el curso 2017/2018, de la Liga y de la Copa de España en el 2018/2019, de la Liga de Campeones y de la Supercopa en el 2019/2020, de la Copa del Rey en el 2020/2021 y de la Copa de España en el 2021/2022.

Audio





La anterior temporada en la que la entidad murciana no disputó al menos una final fue la 2000/2001.

"La palabra fracaso no cabe en mi diccionario y no hablo de fracaso cuando se intenta hasta el final, pero sí que fue una mala temporada y un año de aprendizaje para corregir cosas. No pasamos de cuartos ni logramos ningún título cuando este club merece ganar títulos", indicó Rodríguez tras finalizar el encuentro contra el cuadro jienense en el Palacio de los Deportes de Murcia.

"Fue un partido jugado de tú a tú, con dos equipos yendo a por la victoria y lo intentamos pero no pudimos. Ningún jugador bajó los brazos y me quedo con eso", apuntó el técnico de Santa Coloma, a quien le queda un año de contrato y no piensa en otra cosa que en seguir.

"Lo fácil sería tirar la toalla y es justo lo que no hay que hacer pues se trata de seguir hacia adelante", afirmó el barcelonés, a quien le corresponde parte de lo que, aunque él no lo diga, es un fracaso.