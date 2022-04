ElPozo Murcia Costa Cálida vuelve a caer ante el Barcelona en el último suspiro (2-1)

ElPozo Murcia Costa Cálida, dos semanas después, volvía encontrarse con su 'bestia negra' visitando al FC Barcelona en el Palau Blau Grana, tras la polémica derrota en la final de la Copa de España celebrada en Jaén. El cuadro de Diego Giustozzi afrontaba este compromiso con las ausencias de los lesionados Molina y Marcel junto al sancionado Taynan. El encuentro, muy igualadado aunque con un Barcelona más dominador, se ha resuelto en los minutos finales ya que el gol de la victoria local llegó en a falta de poco más de un minuto para la conclusión. Una vez más los murcianos se han quedado con la miel en los labios y no encuentran la forma de superar a los de Jesús Velasco.

Lleno absoluto en el Palau Blaugrana para el partidazo de la Jornada 22 en Primera División entre Barça y ElPozo Murcia Costa Cálida. Muy disputada arrancó la reedición de la Final de la XXXIII Copa de España donde tras unos minutos sin ocasiones, Fernando, al giro, intentó superar la salida de Dídac Plana tras el pase en largo de Juanjo en la primera llegada de ElPozo Murcia Costa Cálida en el minuto tres de partido. La réplica de los de Jesús Velasco llegó inmediatamente a balón parado donde André Coelho, tras la dejada de Dyego, protagonizó el primer gran acercamiento para el Barça con un potente remate al travesaño. El trascurso de los minutos hizo aumentar la intensidad tras un arranque bastante apagado donde los equipos comenzaron a llegar con más asiduidad las áreas. En la de los blaugranas, Dídac Plana, muy solvente, hizo sus primeras apariciones del partido para detener los acercamientos de Fernando y Alberto García tras un tiempo muerto de Diego Giustozzi que provocó la reacción de ElPozo Murcia Costa Cálida. A pesar de ello, los de la Ciudad Condal, que se sobrepusieron a las bajas con la apuesta de los canteranos, continuaron dominando el juego y los tiempos del mismo. Fruto de ello, una recuperación de Nico permitió al Barça sumar una nueva y peligrosa oportunidad tras un gran eslalon individual con caño incluido de André Coelho que se la cedió a Bernat Povill el cuál, en el segundo palo, no estuvo acertado a finalizar la llegada.

Por su parte, la pegada exterior de Gadeia se convirtió en la principal arma de los murcianos ante la dificultad de superar la defensa planteada por su rival. En el minuto quince de partido, Adolfo rompió unos minutos cargados de poco juego e imprecisiones en una llegada del jugador de Santa Coloma que, tras girarse, se topó con su ex compañero Juanjo para negarle el primer tanto del partido en el Palau Blaugrana. En la réplica, Fernando, con dos buenas llegadas, lo intentó por parte de su equipo, pero en ambas se encontró con la intervención bajo palos de Dídac Plana. El jugador de Algarinejo ejerció de capitán echándose el equipo a sus espaldas y erigiéndose como el principal baluarte ofensivo del equipo charcutero sobre el 40x20 con nuevas llegadas de peligro. En la recta final de la primera mitad el partido ganó enteros en intensidad multiplicándose las llegadas en ambas porterías. Povill, para el Barça, y Rafa Santos, para ElPozo Murcia Costa Cálida, tuvieron las más claras en la recta final de estos veinte minutos de juego.

Con bastantes alternativas y con ambos equipos buscando la portería contraria arrancó los segundos veinte minutos de juego en el Palau Blaugrana. A pesar de ello, de nuevo, las impresiones en ambos partidos marcaron de nuevo el devenir de un choque que tuvo a Juanjo como protagonista en esta reanudación. Primero al disparo de André Coelho, y luego a la doble de Adolfo y Coelho, evitó que los de Jesús Velasco tomaran ventaja en el luminoso. El trascurrir de los minutos no quito los focos sobre el portero de Cieza que volvió a negarle a André Coelho la posibilidad de adelantar a su equipo en el marcador. Por su parte, los de Diego Giustozzi no dispusieron de su primera llegada hasta el ecuador de la segunda mitad, sin embargo, un ex blaugrana como Leo Santana a punto estuvo de adelantar a los visitantes en el marcador con un disparo que, tras tocar ligeramente en Dídac Plana, rozó el palo. Del posible gol de ElPozo Murcia Costa Cálida, el partido paso al gol del Barça. André Coelho, que estaba siendo de lo más destacado del encuentro, rompió el cero a cero inicial al aprovechar una contra de la lanzada anteriormente por su rival para con un disparo centrado superar a Juanjo en el treinta y uno de partido.

El tanto anotado por el Barça no varió el guion de un partido donde los de Jesús Velasco, con más participación, continuaron llevando el peso del partido. Con ello, las mejores oportunidades fueron para los locales que buscaron con un tiro lejano de la posibilidad de aumentar su renta en el marcador ante un cuadro murciano incapaz de romper ese protagonismo de su rival. Esa incapacidad de los rojillos se hizo patente a falta de seis cuando un malentendido entre Darío y Juanjo a punto estivo de costarle el gol. El portero-jugador de ElPozo Murcia Costa Cálida sirvió para que ElPozo Murcia Costa Cálida se enganchase el partido y al marcador. A falta de dos para el final, Darío, de portero-jugador, cedió el esférico para que Felipe Valerio convirtiese el empate a uno en el marcador. Sin embargo, la respuesta de los de Ciudad Condal fue inmediata que aprovecho un balón suelto dentro del área para que Adolfo, con fortuna, adelantase al Barça de nuevo en el partido. En una recta final de ocasiones y alternativas, el marcador no se iba a mover más adjudicándose el triunfo el Barça.