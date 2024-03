ElPozo Murcia Costa Cálida duerme líder

ElPozo Murcia Costa Cálida FS suma tres puntos ante Noia Portus Apostoli tras remontar el marcador en tres ocasiones al ganar 3-5 con doblete de Esteban, y goles de Marcel, Marlon y Gadeia. Este triunfo da el liderato provisional a los murcianos en Primera División.

Primera parte más ajustada de lo que esperado. El conjunto murciano salió de inicio con Edu bajo palos, Marlon, Marcel, Felipe Valerio y Esteban arriba. Tras una ocasión de Noia con Rufino, Esteban adelantó a ElPozo a los cuatro minutos de partido. El tanto no hizo mella en los locales con un buen disparo de Pirata que despejó Edu, aunque en la siguiente jugada Edu Jabá firmó el empate (1-1). Pasado el meridiano de esta mitad, ElPozo y Noia intercambiaron ocasiones hasta que en el minuto 15 de partido Esteban, de nuevo, volvió a adelantar a los murcianos en el marcador (1-2). Sin embargo, a un minuto del descanso, Altamirano volvió a firmar tablas con el 2-2 y a escasos segundos del pitido del árbitro Edu salvó con una buena estirada un posible tanto de Noia.









Tras el paso por vestuarios, la segunda parte comenzó de infarto. Primero una falta peligrosa a favor de Noia que tiró Pazos y se fue fuera por poco. Con respuesta inmediata de ElPozo con ocasiones de Niyazov y Gadeia. Y la tercera fue a gol, obra de Marcel con un zurdazo para poner el 2-3. La ley del ex parece que siempre se cumple y Altamirano volvió a empatar el duelo 3-3, en el minuto 25 de partido. Pero la contienda no daba tregua y Marlon anotó el 3-4. Con este resultado, Noia arriesgó con doce minutos todavía de partido y dispuso a Pirata de portero jugador, alternando con Sarmiento bajo palos.

El marcador se mantuvo intacto a falta de tres minutos del final cuando Gadeia anotó el quinto de ElPozo a portería vacía (3-5). Y pudo llegar el sexto también a portería vacía, pero dio al palo y se marchó fuera. Victoria de ElPozo 3-5 y tres puntos que dan el liderato en la clasificación.