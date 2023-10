ElPozo Murcia FS y el FC Barcelona se juegan el liderato en el partido 'Ayuntamiento de Murcia'

ElPozo Murcia Costa Cálida recibe este martes al Barcelona en un partido del que saldrá el líder de la primera división de fútbol sala en la sexta jornada liguera a las ocho de la tarde en el palacio de los deportes, donde los de Javi Rodríguez pueden recuperar la primera posición de la tabla, que tienen a un punto del Barça, que lleva un encuentro más.



"Siempre es especial, pero no dejan de ser tres puntos más. Es cierto que vamos a tener el pabellón a reventar y tenemos que convertirlo en una olla a presión y jugar sin complejos", indicó el técnico de Santa Coloma de Gramanet, quien recupera al portero Juanjo Angosto y sabe que tendrán enfrente "posiblemente al mejor equipo de Europa", al que "ganarle da más prestigio".



Ante un partido de estas características, "la motivación sale sola", comentó el catalán, quien envió un mensaje tras el revés de Pamplona: "Nos hemos dado cuenta de que si no salimos como debemos, la victoria va a estar muy cara".



"El otro día, en la primera parte, no estuvimos como debíamos, pero en la segunda no le perdimos la cara al partido. Eso significa que este equipo no baja los brazos y quiere seguir creciendo, aunque lo que tenemos claro es que salir como el otro día no nos vale contra el Barça. Son 40 minutos y tenemos que jugar con mucha concentración", declaró.



El Barcelona mantiene la base que le hizo dominar el fútbol sala nacional. Jugadores como Adolfo, Catela, Pito, Ferrao o Sergio Lozano siguen siendo importantes para Jesús Velasco y a ellos se suma uno de los fichajes que este verano, el de Álex Yepes, pívot ciezano que volverá al que fue su pabellón durante muchos años.



Pese al potencial del adversario, ElPozo irá "a dar guerra y a luchar con la Marea Roja detrás desde el primer minuto".



Sobre el retorno de Álex a Murcia, señaló: "Fijarnos en un jugador del rival es un error, porque el bloque en sí no baja su nivel".