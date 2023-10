La eficacia del FC Barcelona condena a ElPozo Murcia FS (2-4)

El Barça mantiene el liderato de la Primera División de fútbol sala, ahora con 16 puntos en siete partidos disputados, y aventaja en cuatro a ElPozo Murcia, con un encuentro menos, al que venció por 2-4 y remontando con tres goles marcados por un demoledor Catela.



El equipo azulgrana enlaza tres triunfos, mientras que el de la capital del Segura encadena dos derrotas, esta en casa, tras su inicio con cuatro triunfos.



Con Álex Yepes, quien salió mal del club después de diez temporadas en el equipo murciano y tras haber renovado contrato unas semanas antes de su marcha, volviendo al Palacio de los Deportes, se disputó un encuentro en el que estaba en juego el liderato.



El equipo grana, en el que volvía el portero Juanjo Angosto, quien ocupó plaza en el banquillo, y causó baja de última hora Felipe Valerio, con problemas físicos, comenzó avisando con un envío de Gadeia al que no llegó Esteban y más tarde marcando el 1-0. Lo consiguió Eric Pérez con un buen derechazo tras una pérdida de balón del Barça que provocó Niyazov. El balón le llegó a Rafa Santos y éste asistió a Eric Pérez para inaugurar el marcador con su primer gol con la camiseta de ElPozo.



David Álvarez pudo ampliar la renta charcutera, pero su tiro se fue al larguero y luego este mismo jugador la tuvo con otro remate que repelió Dídac, quien también respondió a una acción de Marcel.



El conjunto entrenado por Javi Rodríguez tenía las mejores ocasiones y, con su buen trabajo defensivo, concedía muy poco al ataque rival. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos cambió todo. Catela, en una conducción sin oposición, empató en una acción aislada del ataque azulgrana en el minuto 16 y tan sólo 14 segundos después ese mismo jugador, en una jugada a balón parado, marcó de nuevo para voltear el marcador con un tiro lejano.



Catela, sin duda el jugador del partido, siguió haciendo daño tras el descanso. Yéndose por velocidad y rematando a la escuadra para dejar a Edu Sousa sin opciones, firmó el 1-3 con su particular triplete cuando apenas habían pasado 22 segundos de la reanudación.



A partir de ahí, el cuadro dirigido por Jesús Velasco, tirando de veteranía y de oficio, controló la situación en un encuentro con poco ritmo y escasos acercamientos a las áreas.



Gadeia, con un tiro que se fue al palo, pudo recortar distancias y a 5 minutos y 54 segundos del final Javi Rodríguez recurrió al juego de cinco para atacar en superioridad.



Niyazov y otra vez Gadeia, rematando fuera, avisaron hasta que Bruno Taffy marcó el 2-3 a pase de Marcel con 1 minuto y 12 segundos por jugar.



El Barcelona replicó con un tiro de Dyego a la madera y poco después Sergio González, desde su pista y aprovechando que la portería grana estaba desguarnecida, estableció el 2-4 definitivo. Fue la sentencia.



- Ficha técnica:



2 - ElPozo Murcia Costa Cálida: Edu Sousa, Marlon, David Álvarez, Niyazov y Rafa Santos -equipo inicial-, Marcel, Esteban, Gadeia, Bruno Taffy, Eric Pérez y Ricardo Mayor.



4 - Barça: Dídac, André Coelho, Adolfo, Dyego y Álex Yepes -equipo inicial-, Erick, Sergio González, Antonio, Pito, Catela y Harrison.



Goles: 1-0, M. 9: Eric Pérez. 1-1, M.16: Catela. 1-2, M.16: Catela. 1-3, M.21: Catela. 2-3, M.39: Bruno Taffy. 2-4, M.40: Sergio González.