El ciezano Isi seguirá en el Rayo Vallecano hasta 2028

Isaac Palazón, 'Isi', extremo ciezano del Rayo Vallecano, declaró este lunes, tras renovar hasta 2028, que no se pone límites y tiene "mucho margen de mejora" con el equipo madrileño, en el que se siento "muy feliz".



Isi, de 28 años, llegó al Rayo en enero de 2020, procedente de la Ponferradina, y desde entonces lleva disputados 137 partidos oficiales -66 de ellos en Primera- y 21 goles marcados con el equipo madrileño.



El extremo murciano se incorporó al Rayo por petición expresa de Paco Jémez, con el que tuvo el mismo papel protagonista que tiene desde 2020 con Andoni Iraola, que lo considera uno de los jugadores más determinantes de su plantilla.



"Estoy muy contento. Ha sido una decisión fácil de tomar porque estoy muy contento aquí y he conseguido cosas muy importantes en este club", dijo Isi, que destacó "la mentalidad, la progresión y la confianza" que está teniendo en el club y que le "aportan los compañeros, el entorno y el público, pilares fundamentales para seguir creciendo".



"El Rayo en mi carrera esta siendo un club muy importante, transmite los mismos valores en los que creo a nivel de sacrificio, siempre mirar hacia adelante y en los momentos malos seguir apretando. Me ha dado la oportunidad de estar en la elite y le debo mucho", confesó.



"Este año quería dar un paso más hacia adelante y no me pongo limites. Tengo mucho margen de mejora con esta plantilla y un cuerpo técnico fantástico que nos está ayudando a mejorar individual y colectivamente. Va a ser un gran año y espero dar mucho más", manifestó el extremo murciano, que de todos los momentos vividos desde su llegada al club se queda "con el ascenso" a Primera de 2021.



Con su renovación el Rayo Vallecano se asegura la continuidad de uno de los jugadores más queridos por la afición rayista, que lleva muchos partidos cantando 'Isi selección' para mostrarle su apoyo.



La progresión de Isi Palazón se refleja en su valor de mercado, según el portal especializado Transfermarkt, que en 2020 lo valoraba en 550.000 euros y en la actualidad en diez millones de euros.