Carlos Alcaraz no estará en la Copa Davis

Carlos Alcaraz, que este viernes cayó eliminado en las semifinales del Abierto de Estados Unidos, dejó en el aire su participación con España en la fase de grupos de las Finales de la Copa Davis, que se jugará en Valencia (España) del 12 al 17 de septiembre.



"Tengo que verlo. Al final ha sido una gira larga (por Norteamérica), intensa. Tengo que escuchar a mi cuerpo a ver qué me pide. Veremos mañana cómo me levanto", dijo en una rueda de prensa.



El tenista español detalló que en los últimos días se ha cuidado "más de lo habitual" y citó el vendaje en el muslo izquierdo que ha llevado en varios partidos del Abierto de EE.UU.



"Veremos a ver mañana lo que me pide el cuerpo. Pero lo que puedo decir es que ha sido una gira bastante larga y necesito descanso, pero mañana veré", agregó.



La fase de grupos de las Finales de la Copa Davis se disputará del 12 al 17 de septiembre en Valencia (España), Bolonia (Italia), Mánchester (Inglaterra) y Split (Croacia). Del 21 al 26 de noviembre, los ocho mejores se jugarán el título en Málaga (España).



Con David Ferrer como capitán, España forma parte del grupo C y se enfrentará en Valencia a Serbia, Corea del Sur y República Checa.



Tras su histórico triunfo en Wimbledon, Alcaraz volvió a la competición en agosto en el Masters 1.000 de Toronto (eliminado en cuartos de final) y el Masters 1.000 de Cincinnati (finalista contra Djokovic) antes de viajar a Nueva York, donde estas semanas defendía su título del año pasado en el Abierto de EE.UU.



El ruso Daniil Medvedev lo derrotó este viernes en las semifinales del 'grande' neoyorquino por 7-6(3), 6-1, 3-6 y 6-3 tras un partido muy emocionante de tres horas y 19 minutos.

Albert Ramos será el sustituto

El tenista Albert Ramos sustituirá al murciano Carlos Alcaraz en la selección española para la fase de grupos de las finales de la Copa Davis, que se disputará en Valencia del 12 al 17 de septiembre, según confirmó la Federación Española de Tenis (RFET).



El barcelonés, de 35 años, se incorporará este sábado a la concentración del equipo, que tiene previsto realizar su primera sesión de entrenamiento con el nuevo capitán David Ferrer, después de confirmarse la baja de Alcaraz, tras caer eliminado en las semifinales del Abierto de Estados Unidos frente al ruso Daniil Medvedev -7-6(3), 6-1, 3-6 y 6-3.



Albert Ramos ya estuvo convocado para la final 8 del año pasado en Málaga y en Copa Davis ha disputado cinco eliminatorias con un bagaje de seis victorias y dos únicas derrotas.



Este año ha sido finalista en el torneo de Gstaad (Suiza) y semifinalista en Córdoba, además de alcanzar los cuartos de final en Río de Janeiro y en el ATP Challenger de Parma.



David Ferrer, que se estrenará como capitán español, contará también para esta fase de grupos frente a la República Checa, Serbia y Corea del Sur, con Alejandro Davidovich, Roberto Bautista, Marcel Granollers y Bernabé Zapata.



Tras su derrota la pasada madrugada en Nueva York, donde defendía el título logrado el año pasado, el murciano Carlos Alcaraz dejó ya en el aire su participación en la Copa Davis al asegurar que necesitaba descanso tras una gira bastante larga.



Después de ganar Wimbledon, Alcaraz volvió a competir en agosto para disputar los Masters 1.000 de Toronto y Cincinnati, donde fue finalista frente al serbio Novak Djokovic.