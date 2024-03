Carlos Alcaraz defenderá título contra Medvedev

El murciano Carlos Alcaraz acabó este sábado con la racha de 19 victorias consecutivas del italiano Jannik Sinner, remontó y ganó 1-6, 6-3 y 6-2 para volar a la final del Masters 1.000 de Indian Wells y retener además la segunda posición en el ránking mundial.

El español Carlos Alcaraz acabó este sábado con la racha de 19 victorias consecutivas del italiano Jannik Sinner, remontó y ganó 1-6, 6-3 y 6-2 para volar a la final del Masters 1.000 de Indian Wells y retener además la segunda posición en el ránking mundial.

Alcaraz revalidó la victoria lograda conseguida el año pasado en esta misma ronda contra Sinner y peleará este domingo contra el que el gane el partido entre el ruso Daniil Medvedev y el estadounidense Tommy Paul, por el quinto Masters 1.000 de su carrera, en seis finales.

El murciano regresó a una final por primera vez desde el pasado agosto, cuando cayó contra el serbio Novak Djokovic en el Masters 1.000 de Cincinnati y se vengó de Sinner, que le había ganado en los últimos dos precedentes, en Miami y Pekín 2023.

Hacía seis años que un campeón de Indian Wells no regresaba a la final el curso siguiente. El último en lograrlo fue el suizo Roger Federer. Ahora, Alcaraz tiene a su alcance una doble corona en el desierto californiano, donde lleva once victorias seguidas.

Brutal battle with @janniksin! ?? Very happy to beat a rival in spectacular form! ?? Only the final to go! ???? @BNPPARIBASOPEN



?? Getty pic.twitter.com/w4oHsBH6d6