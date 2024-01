Carlos Alcaraz debutará frente a Gasquet

El murciano Carlos Alcaraz (2) arrancará su camino en el Abierto de Australia 2024 frente al francés Richard Gasquet, mientras que su principal rival, el serbio Novak Djokovic (1), se estrenará en primera ronda ante un tenista procedente de la fase previa.

Alcaraz, que pasó a ser la única gran esperanza española en Australia después de la reciente baja de su compatriota Rafael Nadal por lesión, podría enfrentarse en unos hipotéticos octavos de final al estadounidense Tommy Paul (14), en cuartos de final al alemán Alexander Zverev (6) y en semifinales al ruso Daniil Medvedev (2).

El actual número dos del mundo tan solo se enfrentó una vez al veterano jugador galo de 37 años y fue en la final de Umag de 2021, cuando se impuso por un contundente doble 6-2.

El murciano, que tendrá la posibilidad de sumar su primer Abierto de Australia y su tercera conquista slam tras los títulos de Wimbledon 2023 y Abierto de Estados Unidos 2022, podría enfrentarse en segunda ronda en el caso de estrenarse con victoria al inglés Daniel Evans o el italiano Lorenzo Sonego, dos tenistas que le exigirán su mejor versión.

Por su parte, Djokovic dará el pistoletazo de salida en lo que será su defensa al título frente a un tenista de la previa después de que la suerte estuviera de su lado en la celebración del sorteo que tuvo lugar en la sala de prensa principal de Melbourne Park.

En segunda ronda podría verse las caras contra el ganador del duelo australiano entre el invitado Marc Polmans y Alexei Popyrin.

El serbio, que llegó a Melbourne con unas molestias en la muñeca derecha que le mermaron durante su derrota ante el australiano Alex De Miñaur (10) en la United Cup, se cruzaría en unos hipotéticos octavos de final con el estadounidense Ben Shelton (16), en los cuartos de final con el griego Stefanos Tsitsipas (7) y en semifinales con el italiano Jannik Sinner (4).

Será la primera vez en su carrera que el vigente campeón no cuente con ninguno de sus principales rivales históricos, el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer, en el cuadro final del Abierto de Australia.

El campeón de diez ediciones del major australiano y 24 grandes tendrá la oportunidad de ampliar la diferencia de coronas slam respecto a Nadal (22) y Federer (20).

La segunda principal esperanza española, el malagueño Alejandro Davidovich (23), comenzará su aventura ante el francés Constant Lestienne y podría enfrentarse en segunda ronda con el alemán Maximilian Marterer o el portugués Nuno Borges.

Respecto al resto de españoles, Roberto Bautista se enfrentará a Ben Shelton, Roberto Carballés con el croata Borna Gojo, Bernabé Zapata con el checo Jiri Lehecka (32), Jaume Munar al ruso Alexander Shevchenko y Albert Ramos con el noruego Casper Ruud (11).

Partirán como posibles alternativas a conquistar Melbourne Park el italiano Jannik Sinner (4), que debutará ante el holandés Botic van de Zandschulp, el ruso Daniil Medvedev (3), que se enfrentará a un tenista de la previa, el ruso Andrey Rublev, que se verá las caras con el brasileño Thiago Seyboth Wild, y el alemán Alexander Zverev (6), que arrancará ante su compatriota Dominik Koepfer.

Respecto a la representación argentina en el cuadro, el principal candidato será Francisco Cerundolo (21), se enfrentará en primera ronda a un tenista procedente de la fase clasificatoria.

También partirán como favoritos sus compatriotas Sebastián Baez (28) y Tomás Martín Etcheverry (30), que se estrenarán al estadounidense J.J Wolf y el escocés Andy Murray, respectivamente.

Etcheverry podría cruzarse en el camino de Djokovic en una hipotética tercera ronda.

Completarán la lista de argentinos Pedro Cachín, que jugará ante un jugador de la previa, Federico Coria, que debutará con el chino Zhizhen Zhang, y Facundo Díaz, que se cruzará con el estadounidense Taylor Fritz (12).

Los chilenos Nicolás Jarry (19), Alejandro Tabilo y Cristian Garín partirán con sus choques de primera ronda contra dos tenistas de la previa y el australiano Christopher O'Connell, respectivamente.

El colombiano Daniel Galán quedó emparejado en primera ronda con el australiano invitado Jason Kubler y el peruano Juan Pablo Varillas con el británico Cameron Norrie (19).

King of Melbourne. Who will it be this year? ?? ?? pic.twitter.com/oFqnvg8wrf