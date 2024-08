Brodzianksy: “Mi principal objetivo es ayudar al equipo en lo que me pida Sito”

El nuevo ala-pívot del UCAM Murcia CB valora muy positivamente el trabajo que está realizando el UCAM Murcia en las últimas temporadas. “Desde fuera se ha visto que el UCAM Murcia ha hecho una grandísima temporada. No está al alcance de cualquier equipo poder jugar la final de la Liga Endesa. Para esta temporada sabemos lo difícil que es compaginar competiciones como la ACB y la BCL, pero trabajaremos mucho para poder lograr muchos éxitos”.

Aún no ha tenido la opción de reunirse con Sito Alonso, aunque a lo largo del día, se podría producir el encuentro. “Hemos hablado solo por teléfono y me ha transmitido que me quiere aquí para poder ayudar al máximo al equipo. En persona, creo que nos veremos hoy”.

Brodzianksy tiene claro su rol y lo que puede aportar al equipo. “Mi principal objetivo es ayudar al equipo en lo que me pida el entrenador. Intentar explotar mis puntos fuertes como el tiro de tres, jugar al poste bajo y ayudar lo máximo que pueda al equipo en defensa”.

En el UCAM Murcia va a coincidir con un viejo amigo suyo. “Simon es muy bueno tanto dentro como fuera de la pista. Estoy muy feliz de volver a jugar con él. No me ha sorprendido el nivel que dio a principio de la temporada pasada”.

Con muchas ganas de pisar la pista del Palacio de los Deportes. “Ya conocía a algunos jugadores de antes, pero me están ayudando todos bastante. Deseando que empiecen los entrenamientos en pista para conocernos mejor”.

Brodzianksy podrá debutar con el UCAM Murcia CB el día 4 de septiembre en el primer amistoso de pretemporada.









Toyota-Labassa, nuevo patrocinador universitario

Toyota-Labassa se convierte en nuevo patrocinador del UCAM Murcia Club Baloncesto y proveedor oficial de los vehículos que conducirán los jugadores de la plantilla universitaria.

Se trata de una nueva apuesta de Toyota por el deporte y, en concreto, con el baloncesto de élite. La compañía japonesa es uno de los principales patrocinadores de la ACB y su gama híbrida consta como vehículo oficial de la Liga.

Con esta apuesta por el UCAM Murcia, Toyota Labassa, cumple con su claim Let’s Go Beyond, cuyo objetivo se basa en superar sus metas. “Ir siempre más allá”. De esta forma, Toyota-Labassa proporcionará a los jugadores del UCAM Murcia los siguientes modelos: RAV 4 y C-HR.

El acuerdo de patrocinio se ha sellado esta mañana en el concesionario que la compañía tienen en la Avenida Primero de Mayo, coincidiendo con la presentación del nuevo jugador del UCAM Murcia CB, Vladimir Brodziansky. Al acto han asistido el Director Comercial y de Marketing del UCAM Murcia CB, José Miguel Garrido, quién ha comentado que “este proyecto aspira a crecer y hacerlo al lado de una compañía como Toyota-Labassa que lleva tanto tiempo patrocinando deportes, nos va a enseñar mucho. Esta temporada vamos a trabajar con mucha pasión para estar a la altura de una compañía como Toyota”.

Por su parte, el gerente de Toyota-Labassa, Domingo Nieto, ha afirmado que “compartimos valores que buscan la excelencia, el trabajo en equipo y compromiso con la sociedad para alcanzar las metas marcadas. El compromiso de UCAM con el deporte es excelente, al igual que el de Toyota, que patrocina los Juegos Olímpicos, los Juegos Paralímpicos y Toyota España, la ACB”.

Toyota Labassa estará presente de forma principal en los principales activos publicitarios con los que el UCAM Murcia cuenta en el Palacio de los Deportes tanto en los partidos de Liga Endesa, como de Basketball Champions League. Un acuerdo que permitirá realizar acciones que interactúen y hagan partícipe a los aficionados, además de experiencias muy divertidas.