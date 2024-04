Alonso: "El partido ante el San Roque es una final"

El futbolista José Alonso ha comparecido en la sala de prensa del Estadio BeSocccer La Condomina. Antes de iniciarse la sesión de trabajo, el defensa ha valorado la actualidad del primer equipo antes del choque de este domingo, a las 12h, frente al CD San Roque de Lepe en casa.

El universitario ha remarcado que "el equipo está fastidiado por la situación en la que nosotros solos nos hemos metido. Tenemos que asumirlo, hacer autocrítica y ser fuertes porque el domingo tenemos una final, es ganar o ganar. Esos tres puntos son vitales para cerrar la permanencia y acercarnos así a la clasificación para la Copa del Rey".

"Tenemos que ser ambiciosos y sumar los nueve puntos que quedan en juego por este escudo y por nuestra afición", añadió.

¿Qué pasaría si el equipo no consigue la victoria esta jornada? "No barajamos otro escenario que no sea ganar. Ayer hicimos un entrenamiento muy exigente y estamos mentalizados en conseguir los tres puntos. El domingo esperamos un partido duro, pero nosotros somos fuertes en casa y vamos a ganar esta final", respondió José Alonso.

Falta de equilibrio en los resultados

Sobre el CD San Roque, el 16 universitario ha valorado que "es un equipo aguerrido con jugadores que le gusta tener el balón. Nos lo va a poner muy difícil, como he dicho antes, pero estamos mentalizados en llegar bien preparados a este choque y dar el máximo nivel este domingo para hacernos con los tres puntos. Vamos a ganar y haciendo un buen partido".