Alhama CF ElPozo sólo puede empatar con el Sevilla (0-0)

El Alhama Club de Fútbol ElPozo no pasó del empate a cero en el partido que disputó frente al Sevilla en el estadio José Kubala y continuará una jornada más en zona de descenso en la Liga F, ahora con 19 puntos sumados y provisionalmente a uno de los puestos que dan la permanencia en la máxima categoría femenina del balompié nacional.



El conjunto entrenado por Juan Antonio García "Randri", que acumula cuatro partidos consecutivos sin ganar -dos igualadas y dos derrotas-, desperdició de una buena ocasión para haber dormido fuera de las dos últimas posiciones pero no la aprovechó en el encuentro que abría la vigésimo séptima fecha del campeonato.



Ahora las azulonas son decimoquintas y penúltimas con un punto más que el colista Deportivo Alavés y uno menos que los tres conjuntos que tiene justo por delante y que a día de hoy se salvarían y que son el Sporting Club de Huelva, el Levante Las Planas y el Villarreal Club de Fútbol, que jugarán entre este sábado y el domingo.



Frente a un Sevilla que es sexto con 36 puntos en 26 encuentros las de Alhama fueron de menos a más y en la segunda parte dispusieron de varias opciones claras para haberse llevado el triunfo.



La primera, por el contrario, fue un monólogo del Sevilla, que dominó claramente y dispuso de varias ocasiones para haberse adelantado en el marcador. Cristina Martín-Prieto e Inma Gabarro pusieron a prueba a Laura Martínez y la defensa Carmen Fresneda evitó el 0-1 despejando sobre la línea de gol tras remate de la propia Inma Gabarro. Además, Tony Payne la tuvo con un disparo que se marchó por encima del larguero.



El Alhama no inquietó a Yolanda Aguirre en un periodo inicial tras el cual el resultado era el del principio.



En la reanudación Jade Boho Sayo pudo marcar para las azulonas a pase de Charity Adule pero no acertó con la portería y luego fue Miriam Rodríguez "Kuki" la que no lo hizo de cabeza a centro de Jade.



Las de Randri mejoraron sus prestaciones y Raquel Pinel rozó el tanto con un tiro que se marchó fuera por centímetros ya en el minuto 85.