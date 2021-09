Alcaraz: "He cumplido un sueño"

Carlos Alcaraz se convirtió este viernes en el gran protagonista de la quinta jornada del Abierto de Estados Unidos al conseguir la victoria por 6-3, 4-6, 7-6 (2), 0- 6, 7-6 (5) en poco más de cuatro horas ante el griego Stefanos Tsitsipas, tercer cabeza de serie.

"Ha sido ver cumplido mi sueño, con un gran tenis, disfrutando de todo lo que hice en el campo y luego, tras mi triunfo, pensando en todos los que me han apoyado, en mi familia, en Murcia, en los entrenadores y en toda la gente que creyó en mi", declaró Alcaraz, que se convirtió en el jugador más joven en disputar la cuarta ronda en Flushing Meadows desde que lo hicieran los estadounidenses Pete Sampras y Michael Chang en 1989.

De momento Alcaraz, de 18 años, puede hacer pensar a la gente gracias a sus logros que podría suceder a Rafael Nadal como el mejor tenista de España. Por lo hecho este viernes, va camino de esa realidad.

"Esta victoria significa mucho para mí. Este es el mejor partido de mi carrera. La mejor victoria", declaró el tenista, que ocupa el puesto 55 en el ranking, y que solo participaba en su décimo concurso de Grand Slam. "Un sueño hecho realidad para mí", reiteró.

En cuanto al apoyo de los aficionados, dijo que sin él "no hubiese sido posible conseguir la victoria". Alcaraz tendrá como próximo rival al alemán Peter Gojowczyk, de 32 años, que superó 3-6, 6-3, 6-1 y 6-4 al suizo Henri Laaksonen.

"Lo de hoy ha sido muy importante, pero el torneo no ha terminado, en la siguiente ronda me toca un rival que está jugando muy, muy bien y espero seguir desplegando un buen nivel, que creo he conseguido hasta ahora", destacó.

El jugador español puso de relieve que la clave de su tenis es la entrega en el campo, pero sobre todo, añadió, que disfruta con lo que hace, algo que, a su parecer, es muy importante en los logros que ha conseguido y el buen nivel que tiene en estos momentos.

"Mi lema, como siempre me ha dicho Juan Carlos Ferrero (su entrenador), es que debo disfrutar en el campo y de ahí mi sonrisa, sin importar que me salgan mejor o peor las cosas", comentó sobre la reacción que tuvo en el tercer set cuando las cosas no le iban tan bien. "Estoy convencido de que con una sonrisa en la cara juego mejor, aunque parezca que no me lo he pasado muy bien durante todo el partido".

"Es bueno saber que ya he jugado partidos importantes en mi carrera, como lo hice contra Alexander Zverev, en Acapulco, contra Rafa (Nadal) en Madrid y esas situaciones me han hecho aprender mucho", valoró en cuanto al control que siempre tuvo durante el partido. "Entré nervioso, pero al recordar las situaciones anteriores me ayudaron muchísimo a no cometer los mismos errores y al final me lo pase bien en la pista", apuntó.

Alcaraz resaltó que, cuando está en el campo, su objetivo es jugar al máximo de su nivel, sin importar el resultado final. "Gane o pierda me sentiré satisfecho, aunque en este caso, he ganado, y como es lógico me siento mucho mejor", agregó.

"He intentado que los momentos difíciles no me afectaran como lo hicieron en las primeras experiencias ante grandes rivales. Saber jugar alegre y contento en los momentos complicados ha sido la clave ante Tsitsipas"