Alcaraz causa baja en Basilea por molestias en el pie izquierdo y fatiga muscular lumbar

Carlos Alcaraz, número dos mundial, ha anunciado este miércoles que no jugará el torneo ATP 500 de Basilea de la semana que viene por molestias en el pie izquierdo y fatiga muscular lumbar.



"Lamentablemente este año no podré jugar en Basilea. Tengo un problema en la fascia plantar del pie izquierdo y fatiga muscular en la zona lumbar que necesitan tratamiento para poder jugar el resto de la temporada. ¡Espero veros a todos pronto!", escribe Alcaraz en su espacio en X.



Hace un año, Alcaraz debutó en Basilea y consiguió tres victorias antes de caer en semifinales ante el a la postre campeón, el canadiense Felix Auger-Aliassime.



Alcaraz tiene un récord de 63-9 esta temporada, incluidos seis títulos, dos de ellos en torneos ATP Masters 1.000 (Indian Wells y Madrid) y el de Wimbledon.



El jugador murciano de 20 años compitió por última vez en Shanghái, donde cayó en octavos de final ante el búlgaro Grigor Dimitrov.



El español está inmerso en una batalla por el número 1 con el serbio Novak Djokovic. Si Alcaraz hubiera ganado Basilea y los 500 puntos que conlleva, habría llegado al Masters de Paris Masters empatado con Djokovic 'Race To Turin'.



En su lugar, Djokovic mantendrá la ventaja en la batalla por el número 1 del año, un honor que el serbio ha ganado siete veces.



El año pasado, Alcaraz se convirtió en el número 1 del año más joven en la historia del ránking ATP.