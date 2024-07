Alcaraz se acerca a Sinner y Djokovic en la lucha por el número 1

Carlos Alcaraz Garfia, con su triunfo en la final del torneo de Wimbledon por 6-2, 6-2 y 7-6 (4) ante el serbio Novak Djokovic, sigue siendo el tercer clasificado de la ATP al acecho de italiano Jannik Sinner, que es líder, y mucho más cerca del propio Djokovic, mientras que en la carrera del año se coloca segundo pisándole los talones al transalpino.

El joven tenista murciano, de 21 años , defendió con éxito los 2.000 puntos que ganó el pasado año en Londres y con su segundo título en la capital inglesa continúa con 8.130 puntos, estando a sólo 230 del rival al que superó en esa final disputada en la pista central del All England Lawn Tennis and Croquet Club, y a 1.760 de Sinner, quien cayó en los cuartos de final ante el ruso Daniil Medvedev por 6-7 (7), 6-4, 7-6 (4), 2-6 y 6-3.

Recorta distancias con Sinner

Esta distancia es corta con respecto al de Belgrado y ya más sustancial en relación al de San Cándido, pero cabe reseñar que en la segunda parte de la temporada, tras los Juegos Olímpicos de París 2024, el tenista español no defenderá tantos puntos en la gira americana que concluirá con el Abierto de Estados Unidos. No en vano, terminó 2023 sin ganar ningún título después de su éxito en Wimbledon y a lo más que llegó fue a la final del Masters 1.000 de Cincinnati y a las semifinales tanto en el US Open como en la Copa de Maestros.

En la lista de la ATP el cuarto puesto es para el alemán Alexander Zverev, con 6.005 puntos, y a continuación aparecen Medvedev, con 6.445; el también ruso Andrey Rublev, con 4.420; el polaco Hubert Hurkacz, con 4.205; el noruego Casper Ruud, con 4.025; el australiano Alex de Miñaur, con 3.830; y el búlgaro Grigor Dimitrov, que cierra el top 10 con 3.750.

El segundo español en esta clasificación es el malagueño Alejandro Davidovich, en el puesto 36 con 1.240 puntos; y al mallorquín Rafa Nadal hay que buscarlo en el 265, con 215.

En cuanto a la carrera del año, que determina qué ocho jugadores disputarán las Nitto ATP Finals el próximo mes de noviembre en Turín y que computa los puntos ganados por resultados al margen de los que se defiendan, el primer puesto es también para Sinner pero en este caso por escaso margen. El transalpino tiene 6.200 por los 5.950 de Alcaraz. Más atrás está Zverev con 4.785. Los otros cinco tenistas que a día de hoy jugarían en tierras italianas en busca del título de maestro son Medvedev, con 4.000; Ruud, con 3.485; Djokovic, con 3.160; De Miñaur, con 2.905; y el griego Stefanos Tsitsipas, octavo en esta lista con 2.565.