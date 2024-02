Alberto González: "Es comprensible que haya críticas, esto no nos puede afectar"

Alberto González atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio Enrique Roca de Murcia en una semana en la que el club ha decidido que nos produjeran entrevistas individuales en los medios de comunicación, en la previa del partido de este domingo ante el Recreativo de Huelva.

El defensa asturiano comenzó hablando sobre si el partido de este fin de semana ante el Recre es el más importante de la temporada: “es el partido más importante porque es el que tenemos delante; a día de hoy, y tras las dos últimas derrotas, este partido cobra mucha importancia porque tenemos que cambiar la dinámica y hacernos fuertes en casa y si es contra el Recre que marca el playoff, pues mucho mejor”.

Preguntado acerca de cómo está el vestuario: “el vestuario está un poco más recuperado, a medida que avanza la semana ya vamos pensando en el siguiente partido; es verdad que el vestuario recibió un golpe duro porque recibimos un 5-1 en contra, la tristeza fue aún mayor por toda la afición desplazada y ha costado digerir la derrota durante la semana”.

Alberto también fue preguntado por todos los aspectos que hay que cambiar: “son temas muy profundos; en casa tenemos una línea de partidos como el del Baleares que son extremadamente brillantes, donde el equipo salió desde el primer momento dando la sensación de ir a por el partido, enchufamos a la gente y esto es lo que tenemos que hacer este fin de semana ante el Recre para que no se sientan cómodos”.

Preguntado acerca de la dificultad que está teniendo el equipo para jugar los partidos cuando se pone por detrás en el marcador: “cuando el equipo rival se nos pone por delante nos está costando un mundo generar ocasiones, a veces también nos pasa que nos volcamos demasiado cuando quedan muchos minutos y de ahí vienen ciertas goleadas; cuando nos meten un gol damos la sensación de no tener esa capacidad de reacción, incluso en partidos que hemos reaccionado, al poco tiempo nos han metido otro gol; todas estas cosas las tenemos que mejorar en este tramo final de temporada”.

El defensa fue preguntado acerca del tipo de Recreativo que se espera este fin de semana: “Bueno, creo que es un equipo que desde atrás le gusta tener la pelota, tiene esa personalidad. No creo que vaya a cambiar si de ellos depende mucho eso. Pero ahí entramos nosotros, tenemos que ir a por ellos desde el principio. También si me pongo en su cabeza intentarán dejar a rival directo prácticamente fuera. Porque es verdad que ahora mismo creo que nos sacan 9 puntos. Si no ganamos, ahora mismo faltarían 12 jornadas y dejarías a un rival directo prácticamente fuera. Creo que ellos también lo tendrán en la cabeza con ese objetivo de asegurar el playoff.”





"Estoy encantado aquí"

El gijonés contestó si una posible derrota contra el Recreativo de Huelva les alejaría definitivamente de puestos de playoff: “Te diría que en el fútbol todo es posible, pero es verdad que, si te quedas a 12 puntos del playoff con muchos equipos por encima, sería muy complicado. Esperaremos a que acabe el partido.”

Respecto a si esperaba tener tanto protagonismo este año, Alberto opinó lo siguiente: “Personalmente, siempre espero jugar bastante. Sabía que este año, por la cantidad de refuerzos que se habían hecho, me costaría más empezar a jugar. Pero bueno, al final también en gran parte depende del jugador, de lo que trabaje, de la suerte que tenga en los momentos que entra… Al final haciendo mi trabajo me ha tocado jugar bastante y ojalá siga siendo así.”

También habló de una posible renovación: “La verdad es que no hay absolutamente nada. Yo siempre he dicho que estoy encantado aquí, que me gustaría seguir más tiempo, pero bueno, tampoco es el momento para el club en estar pensando en esas cosas. Mientras dependa de mí yo estaría encantado”.

Alberto contestó si echan de menos a los jugadores veteranos en partidos clave: “En el día a día son gente como Pina, Pedro, la gente que te refieres, que aun así intentan involucrarse. Incluso cuando jugamos los partidos, por ejemplo, Pedro está yendo a los banquillos. Siempre es uno más, suma muchísimo también desde ahí. Si te refieres futbolísticamente, lógicamente son gente a la que se echa de menos. Al final es gente muy buena que aporta muchísimo y obviamente como en cualquier equipo se les echa de menos dentro del campo. Creo que fuera están sumando e intentan sumar todo lo que pueden.”

Fue preguntado acerca de si echa de menos a compañeros de la temporada pasada. “Los echo de menos porque son amigos, futbolísticamente tenemos otra plantilla.”

Para acabar, el defensa contestó si le pesa el escudo al equipo al jugar con 20.000 personas: “Realmente no, me gustaría justificártelo con números, pero no podemos. Al final es verdad que cada vez que metemos muchas personas no ganamos. Parece una maldición. Tenemos muchas ganas de quitarnos eso de encima. Nos pesarían las piernas si vinieran y nos pitaran, pero es todo lo contrario. Desde el principio generan un ambiente muy bueno, en todo momento están con el equipo y es verdad que no estamos siendo capaces de darles esa victoria. Pero no por presión, es porque no se está dando. Ojalá sé de lo antes posible y podamos romper esa maldición”.