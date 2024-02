Sito Alonso: "El nivel defensivo rozó la perfección"

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, no ocultó que el partido ganado por 96-76 ante el Surne Bilbao Basket en el Palacio de los Deportes es "uno de los que más satisfecho" se siente en sus cinco años en la capital del Segura y afirmó que "el nivel defensivo rozó la perfección".

"Éste es uno de los partidos de los que más satisfecho estoy con el equipo. El nivel defensivo rozó la perfección y no dejamos jugar al Bilbao Basket todo lo cómodo que ellos necesitan estar para desarrollar esas cosas que hacen muy bien. Además, es un día especialmente bueno para la cantera, pues Fabián estuvo muy bien y estamos contentos con la cantera que tenemos", apuntó el técnico gran, refiriéndose al encuentro y al estreno del joven pívot alcantarillero Fabián Flores, de 18 años y 2,11 metros de estatura.

También aludió al trabajo defensivo realizado por el checo David Jelínek, de 33 años, quien no suele destacar tanto en esa faceta, pero aportó mucho en este compromiso: "David es un jugador que lo que pone en pista defensivamente no es fácil de dar por su edad, pero lo que transmite al equipo en cuanto a intensidad es brutal y no hay nadie que lo valore mejor que el público y eso es fantástico".

Sito resaltó que el UCAM CB siga entre los ocho primeros de la Liga Endesa. "Hay que valorar lo que hace el equipo bien cuando está tanto tiempo en esas posiciones. Nosotros queremos disputar las eliminatorias por el título y, con este ambiente en el Palacio, a los rivales se les hace dificilísimo enfrentarse a nosotros y es que la afición va a ser determinante en la segunda vuelta", aseguró, para añadir que no pueden bajar el pistón.

"No podemos relajarnos y lo que hay que hacer ahora es descansar y pensar en el partido del martes contra el AEK de Atenas en Grecia en la Liga de Campeones", manifestó.