Luque: "El entrenador quiere un grupo alegre y sólido"

El atacante sub23 Luque ha sido el encargado de comparecer esta mañana en la sala de prensa del Estadio BeSoccer La Condomina. El universitario ha comenzado su intervención analizando la victoria (1-0) cosechada en casa en la última jornada liguera: "Necesitábamos estos tres puntos, más ante nuestra gente. El equipo supo sufrir y actuamos como un equipo. Al final esa actitud nos dio la recompensa del triunfo".

"El equipo salió muy bien al terreno de juego. Tuvimos una fase del partido donde sufrimos porque el Betis Deportivo es un equipo muy completo, pero luego los cambios nos dieron mucha frescura y nos ayudaron a conseguir los tres puntos", añadió.

Luque fue el autor del gol de la victoria que llegó desde los once metros. El joven atacante, que no se puso nervioso ante el guardameta rival, ha explicado que "Arturo y yo habitualmente nos quedamos tirando penaltis al final de los entrenamientos. Él estaba tocado del golpe y me cedió el balón. A mí me gustan esos momentos y lo tiré con total seguridad".

Con este resultado, el UCAM Murcia CF regresó a la senda de la victoria, al igual que nuestro técnico Alberto Monteagudo que se estrenó en casa sumando los tres puntos. Sobre la llegada del nuevo entrenador, Luque ha subrayado que "ha traído alegría y un mensaje muy claro tanto al futbolista como al grupo. Monteagudo es una persona que nos pide que seamos alegres, que realicemos cada tarea con esa emoción y con confianza porque los resultados van a llegar. El técnico quiere un grupo sólido, alegre y con ganas de sumar los tres puntos en cada jornada".

Este domingo, a partir de las cinco de la tarde, los universitarios visitan La Constitución para medirse en un nuevo derbi regional al Yeclano Deportivo. "Cada fin de semana es una final. Ahora solo queremos conseguir los tres puntos en Yeclano y luego pensar en el siguiente partido. Somos conscientes que vamos a un campo difícil, pero que si hacemos las cosas bien conseguiremos la victoria", finalizó el 19.