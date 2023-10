Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha urgido al Gobierno central a poner más medios y recursos, humanos y materiales, para dar respuesta a la ola de inmIgración que estos días está afectando a la comunidad autónoma, con la llegada de más de 200 personas en una veintena de pateras este fin de semana.



Así lo ha dicho a preguntas de los periodistas tras participar en la presentación de la Copa de España de Fútbol Sala 2024 que se celebrará en Cartagena del 21 al 24 de marzo, y ha insistido en que la situación vivida este fin de semana “preocupa muchísimo” porque “no es una sorpresa”, sino un problema “estructural”.



En ese sentido, ha subrayado que el centro de atención temporal a extranjeros (CATE) de Cartagena no cuenta con los recursos ni humanos ni materiales para afrontar estas llegadas masivas de inmigrantes, como se ha visto este fin de semana, cuando parte de las personas llegadas en barcazas han acabado deambulando por las calles.



“Faltan medios para atender a una situación crítica que, además, es un drama humanitario. No tenemos que perder la perspectiva de que estamos ante un drama humanitario”, ha subrayado, por lo que ha pedido explicaciones ante esa situación al Gobierno central.



Además, lo ha acusado de falta de transparencia, dado que ni desde el Ejecutivo ni desde la Delegación del Gobierno, ha dicho, han informado ni a la comunidad autónoma ni a ningún ayuntamiento, sobre el número de migrantes que han arribado a las costas, los que han sido identificados o las medias que se ha tomado.



Sobre las declaraciones del vicepresidente regional, José Ángel Antelo, de Vox, vinculando la llegada de pateras con la incursión de líderes yihadistas al país, Miras ha dicho que este es un extremo que tendrán que confirmar las fuerzas de seguridad, pero ha advertido de que “el gobierno es uno”, por lo que ninguno de sus miembros entrará a valorar “lo que dicen unos consejeros sobre otros”, dado que “hay unidad de acción y de declaraciones”.



En cualquier caso, ha insistido en la necesidad de una actuación global contra las “mafias” que promueven la inmigración ilegal, no ya a nivel estatal, sino europeo, puesto que este problema, ha dicho, es global y requiere de una “acción unitaria y común” para acabar con esas mafias.