La muralla rojinegra

El Atlético Pulpileño cumplirá este domingo contra Minerva, una vuelta entera sin encajar gol. El cuadro de Sebas López y Gabi Belmonte está demostrando que es un firme candidato al ascenso de categoría de forma directa, un sueño, que tiene marcado a fuego el cuadro de Pulpí en los últimos años y donde el curso pasado se quedaron a las puertas tras la final por el ascenso disputada contra el CF Lorca Deportiva, y donde no lograron el objetivo por peor posición final en la clasificación, ya que el empate a uno de esa final, dejó al equipo de Hugo Issa en la categoría de bronce del fútbol español.

El éxito del cuadro almeriense no sólo radica en la completa y equilibrada plantilla que tiene, así como delanteros con su puntería afinada, caso de Cristo o Samu, también se fundamenta en la fuerte y férrea defensa que están mostrando durante todo el campeonato.

De hecho, los rojinegros suman nueve partidos y medio sin encajar gol, una cifra que se eleva hasta los 848 minutos sin ver su portería perforada. Sólo dos jugadores han sido capaces de marcar hasta el momento, en Liga, al cuadro almeriense. Se trata de Matías Aquino, jugador del Palmar y Juanma, futbolista de la Minerva, rival que visitará el San Miguel de Pulpí, este próximo domingo a las 17.00 horas.

Juanma anotó el gol de la Minerva en el minuto 52 de partido de la jornada número 2, desde entonces, Real Murcia Imperial (0-0), Olímpico de Totana (0-2), Bullense (2-0), Plus Ultra (0-4), Churra (3-0), Los Garres (0-1), Águilas FC (1-0), UCAM B (0-0) y El Palmar (0-0) han sido incapaces de llevar el balón hasta más allá de la línea de gol. Alcántara, Rubén Primo, Manzano, Mario, Rubio y Matías, este último centrocampista que en algún partido ejerce de central, han bloqueado el paso de los atacantes, cerrado las fronteras del gol y evitado junto a los porteros Cristian y Héctor Pizana que los rivales consiguieran celebrar tanto alguno.

Una vuelta donde las distancias se han ampliado, en la parte alta, aunque los dos empates de las últimas jornadas, han apretado la clasificación. El Imperial se encuentra a tres puntos del cuadro pulpileño y el Águilas FC vuelve a tener a tiro a los almerienses, ya que están a siete puntos pero con un partido aplazado en casa y que deberán jugar contra Bulllense.