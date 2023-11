David Navarro, "haremos lo que haga falta para lograr el objetivo"

David Navarro "Peki", director deportivo del CF Lorca Deportiva atendió a COPE LORCA tras la presentación del nuevo técnico Juan Arsenal, destacando que está confiado plenamente en el potencial de la plantilla y en el nivel de los jugadores que conforman el equipo.

Sobre la salida de Perona resaltó que "había trabajado bien, el problema son los resultados. Un equipo confeccionado para estar arriba no se puede permitir esos números. El argumento se había acabado, ya que la sintonía del equipo era la misma y sin muchos cambios".

Navarro asegura que hay que "recuperar la confianza de los jugadores, ganar en Pulpí y estamos a tiempo de revertir la situación. sigo confiando en la plantilla ya que a todos no los he visto. Jugadores que no han sido tan participativos hay que seguir viéndolos porque el año pasado dieron un rendimiento muy bueno"

"Peki" achaca esa situación a que "la plantilla es mucho más amplia que esos 13 o 14 jugadores fijos. Me gustaría ver mucho más a Moha, Cristo, David Álvarez.... jugadores que fueron segundos tras un Águilas FC superpoderoso".

A pesar de la confianza, el director deportivo también está "abierto a reforzar la plantilla. Hay que ver el potencial de la plantilla, pero si el técnico considera que hay que reforzar el equipo así se hará, porque así me lo ha demostrado la propiedad que hay que hacer lo que haga falta para lograr el objetivo"

@treceraG13@ArsenalJuan, nuevo entrenador del @lorcadeportiva .



Sustituye a @Jorge_Perona y será presentado este martes 28 noviembre a las 12h en Sala Prensa Josechu Castelví



Debutará este fin de semana ante @pulpileatleticohttps://t.co/AhjICaH3Ax vía @COPE — Cope_Lorca_Águilas (@COPE_Lorca_) November 27, 2023