Handbol Sant Joan renuncia a Primera Nacional

El Handbol Sant Joan de Alicante abandona la competición de Primera Nacional por problemas económicos. El cuadro alicantino, rival del Ritec Balonmano Águilas la semana pasada, dice adiós al grupo E por no poder hacer frente a los pagos a la plantilla y ha comunicado a la Federación Española de Balonmano la decisión de abandonar la competición.

La Federación ha decidido sancionar al club con 2.000 euros por no cumplir los plazos establecidos y perjuicio en al competición, además de excluirlo de la competición.

Debido a esta situación, este año sólo habrá un descenso en el grupo E, algo que dentro de la gravedad del asunto, favorecerá a los clubes que luchen por la permanencia, caso de los aguileños.

Tras esta decisión, los puntos logrados de los rivales ante el club alicantino le serán restados de la clasificación, algo que no afecta al equipo aguileño ya que cayó derrotado en tierras valencianas.

Los aguileños siguen por lo tanto en décima posición de la clasificación con 4 puntos antes de recibir al Petrer este sábado a las 19.00 horas en el Agustín Muñoz. Petrer es un rival directo y los de Lorenzo Alonso esperan sumar otros dos puntos importantes.