Vecinos del casco histórico de Lorca piden más baños portátiles para la feria de día

Vecinos del casco histórico de Lorca han reclamado al ayuntamiento las instalación de más baños portátiles en las calles durante la feria de día, que comenzará el sábado, y consideran insuficiente el número de aseos de las ediciones anteriores para atender las necesidades de una celebración que reúne a miles de personas.

Algunos vecinos de calles que forman el circuito de la feria de día han comenzado a colgar crespones negros y bolsas de basura del mismo color en sus balcones como señal de protesta y también atados a señales de tráfico y elementos del mobiliario urbano situados en puntos críticos en los que la gente suele miccionar durante las jornadas festivas.

La queja del colectivo Vecinos del Casco Antiguo ha contado con el respaldo del grupo municipal de IU-V-Podemos, que ha recordado que hace 14 meses que ya presentó una moción al pleno del ayuntamiento para que la concejalía de Festejos “dimensionara el número de módulos sanitarios en las calles a las cifras previsibles de personas participantes en las calles”.

Como hizo entonces el concejal de IU-P-AV, Pedro Sosa, ha pedido que se utilicen todos los espacios y solares del casco histórico que pudieran servir para instalar los aseos portátiles y ha advertido de que “no puede ser que otro año más las calles sean intransitables y haya que estar sorteando a saltos las meadas en la vía pública”.

También ha advertido de los los aseos de los establecimientos hosteleros del entorno no pueden verse “desbordados ante falta de infraestructuras públicas en una ciudad que está llena de solares vacíos en los que poder instalar urinarios portátiles”.

El alcalde, Fulgencio Gil, preguntado por las quejas vecinales, ha asegurado que este año “se ha incrementado de manera sensible” el número de urinarios y se han reforzado las unidades de Policía Local destinadas a la vigilancia y sanción de las conductas incívicas, como orinar en la calle.

Ha hecho un “llamamiento a la tranquilidad” de los vecinos de la zona antigua “porque verán que la feria de día se va a desarrollar con más eficiencia y eficacia y normalidad”.

Fuentes municipales han indicado que solo durante la feria de la Virgen de las Huertas, celebrada la semana pasada, la Policía Local interpuesto 37 denuncias contra personas sorprendidas miccionando en la vía pública, y que la mayoría de ellas se encontraban a escasos metros de baños portátiles.