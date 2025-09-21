Ureña y Ortega, mano a mano en la plaza de toros de Lorca

Imagen de la plaza de toros de Lorca, escenario del mano a mano de Ureña y Ortega

Los diestros Paco Ureña y Juan Ortega torearán mano a mano en Lorca este domingo durante la corrida de feria, tras confirmarse la baja de José María Manzanares, que ha cancelado por lesión varios compromisos también en otras plazas como Guadalajara, Salamanca y Nimes.

El torero alicantino sufrió la fractura de la octava costilla izquierda cuando actuaba el pasado lunes en la feria de Murcia.

El Ayuntamiento de Lorca, promotor del espectáculo taurino, ha tomado la decisión de no sustituir al torero y de dejar el cartel solo con Ureña y Ortega, que lidiarán toros de Álvaro Núñez.

El lorquino Ureña, llega a la plaza de Sutullena tras haber indultado un toro en Albacete y haber abierto la puerta grande de la plaza murciana de La Condomina, al igual que Ortega.

El festejo se llevará a cabo en una de las plazas más modernas de España y que amplió su aforo hasta las 5.000 localidades, dando la oportunidad con ello de incrementar el público asistente, ya no sólo para la corrida, sino también de cara al resto de citas culturales, ya que esta feria será escenario de conciertos.

En los próximos meses comenzarán los trabajos para el acondicionamiento cultural del Coso de Sutullena, con la instalación de la nueva sede del Club Taurino de Lorca, junto a un local que -a su vez- albergará el aula cultural ‘Francisco Montoya’, el museo taurino, una zona expositiva.

El Gobierno de Lorca ya trabaja para la licitación de los locales de hostelería de la plaza de toros, frente a la que se construye la futura estación del AVE.