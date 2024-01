Una obra en el Palacio de Guevara de Lorca enfrenta el PSOE y al PP

Una obra en la sala de exposiciones de la planta baja del Palacio de Guevara de Lorca ha enfrentado al PSOE, que afirma que es ilegal y que no tiene permisos, con el PP, que lo niega y asegura que los trabajos solo responden a una cata.

La concejala socialista Ángeles Mazuecos ha mostrado fotografías de un entronque de tunerías que perfora el suelo de la sala de exposiciones.

Según la edil los trabajos responden a la construcción de un aseo que no está autorizada por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno regional.

La obra, que comenzó en diciembre, estaría paralizada por esa falta de permisos al ejecutarse en un edificio que tiene máxima protección.

Mazuecos ha dicho que se trata de “un hecho gravísimo, que atenta contra uno de los monumentos más emblemáticos de Lorca”.

El concejal de Cultura, Santiago Parra, del PP, ha negado que los trabajos sean ilegales y ha aclarado que se trata de una cata “para comprobar la viabilidad de una futura instalación”, previsiblemente para un aseo, aunque no lo ha confirmado.

El procedimiento ha sido similar al que se ha realizado en el monumento en otras ocasiones y es “imprescindible en una zona que cuenta con un forjado de hormigón ajeno a la estructura histórica del inmueble”.

Parra ha informado de que su departamento ha solicitado “una actuación” a Patrimonio Cultural, aunque no ha precisado la naturaleza de la misma, “y mientras no se tenga el oportuno permiso no se acometerá ninguna obra”.





